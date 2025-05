Luis R Conriquez habla de su vínculo con Valeria Márquez, influencer asesinada en Zapopan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante mexicano, Luis R Conriquez, acaba de brindar una entrevista para parar con las especulaciones sobre sus amistades y amoríos, por lo que habló del vínculo real que existía entre él y la joven influencer, Valeria Márquez, quien desgraciadamente fue asesinada en Zapopan, mientras se encontraba en su negocio de belleza, y que apareció en uno de sus videos musicales.

El 13 de mayo del 2025, Valeria estaba haciendo su vida normal y como cada día se presentó en su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, ubicado en la localidad de Zapopan, Jalisco, y realizó el que no sabía que sería su último 'live' en TikTok, y que ahí quedaría grabado el momento en el que se comete el cruel acto en su contra. Tras su muerte, han salido a la luz muchos nombres sobre posibles culpables, como Vivian de la Torre, y personas que tendrían relación amorosa o laboral, en este caso Luis R.

El nombre de corridos fue vinculado al de la joven, después de que se viralizara que ella fue una de las modelos presentes en el video oficial de su tema, Koenigsegg, junto a Brian Santiago. Pero eso no fue todo, pues muchos recordaron que Conriquez le habría escrito un tema al 'Doble R', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se afirma estaría detrás del asesinato de la influencer mexicana, señalando que entre ellos habría una relación más cercana.

Es por este motivo que el cantante, en una entrevista para ¡Siéntese quien pueda!, acaba de brindar unas declaraciones sobre este ligamiento con Valeria, en los que afirma que él se enteró por las noticias y que no tiene un nítido recuerdo de la joven, asegurando que cuando grabaron no pasaron del saludo: "Estaba viendo ese suceso. No (la conocía), la verdad yo creo que un saludo así de lejos, no me tocó convivir con ella. Nunca la había visto más que en el video ese".

Finalmente y de manera contundente, Luis dejó en claro que el video que grabó junto a Brian tuvo otras modelos, por lo que en realidad no tuvo mucho contacto con ella y solo recuerda una escena en la que estaba ella justo cuando bajaba de un jet, pero nada más: "Ese video lo grabé con un muchacho que iba empezando a cantar, fue su primer video. Me acuerdo que en una escena me iba bajando de un jet y ella estaba como modelo. Había más modelos ese día. Solo la saludé de lejos".

Fuente: Tribuna del Yaqui