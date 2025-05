¿Mala suegra? Verónica Castro no está a favor de que Cristian Castro se case con Mariela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días, la prensa mexicana no ha dejado de hablar acerca de la sorpresiva boda que anunciaron Cristian Castro y su pareja, Mariela Sánchez, con quien ha tenido una relación sumamente polémica desde 2024. Debido al inesperado anuncio, la prensa buscó a la madre del cantante, doña Verónica Castro, para preguntarle su sentir sobre este matrimonio y su reacción sorprendió a todos.

Este martes 20 de mayo, la exconductora de Televisa dio una entrevista exclusiva al programa Ventaneando en donde en primer lugar reaccionó a la petición del 'Gallito Feliz', quien le había solicitado que se mude con él. Tras soltar una gran carcajada al escuchar la solicitud de Cristian, Vero respondió: "No creo", y continuó riéndose. Pero como las dudas de los conductores del programa Ventaneando continuaban, recalcó: "No creo, no creo".

Sobre el motivo de su negativa, la intérprete de 72 años puntualizó: "No, porque es un poco complicado, él brinca mucho. Anda para arriba y para abajo, va para acá y para allá". Después de que Pedrito Sola hiciera hincapié en que Cristian se mudó a Argentina, Verónica indicó: "Sí, claro, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo no, yo tengo acá mi huequito, ya lo quiero para mí, y aquí es muy tranquilo y muy a gusto".

Verónica Castro no aprueba la boda de Cristian Castro y Mariela Sánchez

Y a pesar de que Mariela y Cristian han contado que Vero les dio hasta los anillos para que se comprometieran en matrimonio, la estrella de programas como Mala noche, no confesó que no está de acuerdo con este paso que planea dar su hijo: "Pues eso está diciendo, pero yo la verdad, ya saben, yo soy antiboda, por eso no me casé", confesó doña Verónica ante las cámaras de TV Azteca.

Para finalizar el tema, la famosa que es conocida como una de las figuras más importantes del género de la telenovela a nivel internacional, recalcó que no se interpondrá en los planes de Cristian y será una suegra respetuosa: "No creo que ya me haya casado, o me vaya a casar, pero él sí como que tiene muchas ganas, él sí cree en el matrimonio, sí cree en la pareja, sí cree en eso, cree en lo otro, yo como ya no creo nada, ya me aguanto mejor", remató.

