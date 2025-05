Manola Diez acusa a actor de 'Vecinos' de llegar ebrio a obra y humillarla en el teatro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Manola Diez, una vez más está en medio de polémicas sobre agresiones, pues afirman que habría acusado falsamente al querido actor de Vecinos y comediante mexicano, Pablo Valentín, de haberle gritado y haberla humillado en el teatro, después de que ella lo corriera del lugar y por presuntamente llegar ebrio a obra. Miembro del staff afirma que ella fue violenta con el histrión de Televisa.

Manola está cada vez más inmersa en escándalos, debido a que tras las declaraciones de la actriz Anyolina Broy, que la acusa de agredirla físicamente por sus actitudes de diva, a lo que ella se defendió afirmando que la cacheteó porque la amenazó, ahora, ha salido un elemento del staff de Teatro en Breve, a declarar en su contra, durante una entrevista para TV Notas, asegurando que miente y culpa a los demás de sus errores.

Según el elemento del staff, Manola no se ha dedicado a otra cosa más que a llevar conflictos al teatro, del que muchos han sido testigos, mencionando que el primer momento tensó que protagonizó, fue cuando Vanessa Bauche estuvo como madrina de una obra, pues al parecer, Manola estaba hablando muy alto Cynthia de la Vega, y cuando Bauche le pidió que guardara silencio para poder escuchar la presentación, la actriz siguió sin importarle, pero que después despotricó en su contra y la tachó de ser una "pinc... bruja espantosa" y que si quería callarla que fuera con ella y vería "cómo le rompo la mad...".

Que después, cuando Pablo fue de invitado, tuvo tremendo encontronazo con él, debido a que la exparticipante del Hotel VIP, le habría gritado horrible para que desocupara uno de los foros para los que montaría escenografía para su obra de teatro: "Pero lo hizo de la peor manera. Se puso a gritarle que se largara de ahí. Lo corrió horrible. Le manoteaba muy feo. No le pegó, ni su intención era lastimarlo, pero estaba tan exaltada que con el movimiento de sus manos se hizo más tensa la situación".

La verdad es que Pablo no se dejó. Le respondió que qué pena que fuera así, que tanto que pregonaba que era cristiana cuando es una mujer tan grosera, y la dejó sola mientras hablaba. Ante esto, uno pensaría que Manola intentaría arreglar las cosas con él o simplemente ya dejaría pasar el altercado, pero no: Comenzó a comentarles a todos que él no se quería salir del foro, porque estaba alcoholizado y que la había insultado, al decirle que era una 'perra', lo cual no fue cierto. Yo estaba presente ahí", agregó.

Pero, eso no fue todo, pues también tuvo problemas con actores niños, que por accidente tiraron una mesa con vasos de plástico, y ella se habría puesto tan furiosa y les habría gritado tan fuerte que Alex Guevara habría tratado de calmarla para que no asustara más a los menores y ella lo correría: "El intentó calmarla, le contestó que ahorita levantaban. Ella le dijo que no le faltara al respeto. Se puso muy agresiva y lo corrió de la obra. Le dijo que se largara y que no lo quería volver a ver, pero a todos les empezó a decir que él fue quien renunció".

