Matan a actor de Televisa y filtran duro secreto que se llevó a la tumba; golpeó a su papá

Ciudad de México.- Hace casi 4 años Televisa y el mundo del espectáculo se vistieron de luto debido al brutal asesinato de un querido actor infantil, quien fue víctima de un ataque armado presuntamente perpretado por policías del Estado de México. Mientras su muerte sigue sin resolverse, ahora ha salido a la luz un triste secreto que el artista se llevó a la tumba y es que presuntamente, llegó a golpear a su papá.

Se trata del joven intérprete Octavio Ocaña, cuya familia se encuentra viviendo un duro panorama familia debido a que su madre, Ana Lucía Ocaña, anunció su separación de Octavio Pérez, padre del famoso, y ahora acusó al sujeto de haberla violentado durante años. Tanto Ana Lucía como su hija Bertha, han manifestado que su matrimonio estuvo caracterizado por un ambiente de control y actitudes machistas.

A mí sí, yo no puedo decir que no porque a mí sí me llegó a golpear. Incluso yo varias veces tuve que ir a delegaciones y eso, porque sí llegó al suceso de golpes y golpes extremos. Tuve hasta una pérdida de un hueso de una mano. Yo sí viví violencia. La verdad que sí, no le voy a mentir", dijo la mamá del fallecido artista en entrevista con Venga la Alegría.

A su vez, la hermana del artista conocido como 'Benito Rivers' en Vecinos agregó que su padre la llegó a golpear: "Sí, te puedo decir que mi educación fue, una educación, la verdad, muy fuerte. Se llegó a basar en cinturonazos, ¿no?". Acto seguido, doña Ana Lucía recalcó: "El señor es violento, el señor es manipulador, machista y narcisista. Quiero decirte que, si mi hijo dejó las regalías a nombre de su madre o de su hermana dividido en partes, supo por qué lo hizo, porque sabía el padre que tenía".

Aseguran que Octavio Ocaña y su padre no tenían una buena relación

Inmediatamente después, Bertha aseguró que en más de una ocasión, Octavio salió en defensa de su mamá y hasta llegó a los golpes con su padre: "Lo único que sí podemos destacar, es que lamentablemente él tenía muchos conflictos con mi papá en vida, por lo mismo, por el machismo con el que mi papá siempre se ha conducido. Ellos incluso se llegaron a agarrar a golpes", declaró.

Conjuntamente, la madre del joven fallecido resaltó: "Pero Octavio era el único que lo confrontaba y lo enfrentaba para ponerle un estate quieto. Él le decía, cuidadito y tocas a mi mamá". Con respecto a las recientes declaraciones del señor Pérez, quien negó serle infiel a su aún esposa, esto expuso Ana Lucía: "El señor sigue sosteniendo que no está en una relación y que él sí me mantiene. Tengo mensajes donde la tipa me dice que: 'vieja arrastrada, deja de estar pidiendo, ya no te quiere'".

Finalmente, Bertha Ocaña respaldó a su mamá en estas declaraciones y señaló que ya recurrieron a las autoridades correspondientes para obtener justicia: "Esta persona existe ya desde hace más de un año. Esta persona tiene dos hijas. Lamentablemente, mi papá es el que se está haciendo cargo de ellas económicamente. Por el momento no podemos compartir cómo a detalle esta información por lo mismo, pero sí, mi mamá ya se encuentra realizando los trámites necesarios. Él tiene la obligación de continuar manteniendo a mi mamá", concluyó.

Fuente: Tribuna