My Chemical Romance: La famosa banda anuncia concierto en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Ciudad de México.- Gran emoción ha despertado entre los fans el esperado regreso de My Chemical Romance a México, ya que la última vez que la banda pisó suelo nacional fue hace 16 años. Ahora, muchos de sus seguidores están impacientes por ver nuevamente en acción a su grupo favorito. Como parte de su nueva gira, la agrupación también recorrerá diversas ciudades de Estados Unidos y Canadá.

De igual forma, el anuncio oficial se realizó a través de su cuenta de Instagram, donde la publicación confirmando una fecha para Ciudad de México ya ha acumulado más de 142 mil 771 me gusta. La esperada presentación se llevará a cabo el 13 de febrero de 2026 en el Estadio GNP Seguros. Según información de Infobae, la Gran Venta HSBC se realizará los días 22 y 23 de mayo, mientras que la venta general será el 24 de mayo, tanto en taquillas como en Ticketmaster.

El anuncio causó furor inmediato en redes sociales. Los fans no han parado de compartir publicaciones y memes en los que expresan su emoción por este reencuentro con sus ídolos. La gira lleva por nombre Long Live: The Black Parade y comenzará en julio de 2025, recorriendo al menos diez ciudades de Estados Unidos, entre las que están Los Ángeles, Seattle, Chicago y Boston.

Conciertos

Asimismo, diversos rumores que circulan por las redes sociales indican que cada concierto en territorio estadounidense contará con un artista invitado diferente. My Chemical Romance, banda originaria de Nueva Jersey, surgió en el año 2001 y está conformada por el vocalista Gerard Arthur Way, los guitarristas Raymond Ray Toro y Frank Anthony Iero Jr., así como el bajista Michael James Way.

Finalmente, hasta el momento de la redacción de esta nota, los precios de los boletos aún no han sido revelados. Sin embargo, se espera que conforme se acerquen las fechas se dé a conocer esa información. Por lo pronto, se recomienda a los interesados estar muy atentos, ya que se prevé una alta demanda debido a la larga espera por este reencuentro. Por otro lado, ya se ha confirmado que la banda The Hives, originaria de Suecia y conocida mundialmente por su éxito Hate to Say I Told You So, será la encargada de abrir el concierto en México.

Fuente: Tribuna