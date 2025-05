"No disfruta su matrimonio": Ángela Aguilar no confiaría en Nodal; lo vigilaría con espía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el cuento de hadas de Ángela Aguilar se volvió una pesadilla, pues en TV Notas, un presunto colaborador cercano a Christian Nodal, aseguró que "no disfruta su matrimonio" porque los celos la tienen peor que nunca, y el cantante estaría harto de que la mexicana no confía en él para nada, incluso señaló que sospechan que lo vigila con un espía dentro de su equipo de trabajo.

A punto de cumplir su primer año de bodas, los intérpretes de Dime Cómo Quieres protagonizan una nueva polémica. A pesar de que la joven pareja asegura estar más unida que nunca, ha trascendido que el sonorense estaría cansado de la hija de Pepe Aguilar. De acuerdo con una persona cercana a Christian, la nieta de Flor Silvestre tiene a un infiltrado dentro del equipo de su esposo, para que le den santo y seña de lo que Nodal hace, pues no tendría confianza absoluta en la fidelidad del famoso.

El informante de la revista antes mencionada, se ha sumado a todas las anteriores que afirman que la creadora de Gotitas Saladas, quiere controlar absolutamente todo lo que tiene que ver con el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, y que él para complacerla no hace nada más que obedecer, pero ya estaría cansado: "En los últimos meses ha sido celosa, mandona, controladora y caprichosa con él. Digamos que Ángela es la dominante en la relación. Se lo trae cortito. Nodal le ha permitido muchas cosas, porque está muy enamorado, pero su paciencia tiene un límite".

Las cosas entre esta parejita se están complicando muchísimo. Christian está a nada del colapso emocional. Ángela se ha encargado de llevar la relación a un punto de quiebre. El cansancio y la inseguridad se comienzan a apoderar de ellos", agregó.

En este sentido, el allegado señaló que los constantes viajes juntos de la pareja no se deberían a su gran amor, sino a la presunta incertidumbre de la hermana de Leonardo Aguilar sobre el comportamiento del cantante de regional mexicano, ya que siempre se ha dicho que con Belinda los aprovechaba para irse con mujeres de la vida galante y ahora ella querría controlar todo para evitar eso: "Ángela ha tenido actitudes muy extrañas. A veces, su forma de actuar deja que sus inseguridades la delaten. Se ha vuelto muy celosa". Todo el tiempo quiere enterarse de dónde está su marido. ¡No lo deja ni respirar!".

Según la fuente, la desconfianza de la intérprete de Qué agonía ya sería algo incontrolable, inclusive afirma que de solo ver lo que hace, ya se siente asfixiado, destacando que lo poco que ha visto, en realidad no disfrutan de su matrimonio: "Su único enfoque es pensar: '¿Qué estará haciendo?, ¿Por qué tarda en responder?, ¿Con quiénes se va a ver?, ¿Quién se le acercó?'. Al principio eran celos como de cualquier pareja, pero ahora se han convertido en su peor enemigo".

Sobre lo que supuestamente siente Nodal, especificó: "Christian se ha sentido cansado de esa situación. No puede dar un paso sin previo aviso. Prácticamente lo traen cortito al pobre hombre. Lo he visto presionado, estresado y malhumorado, y con justa razón. Ni en los brazos de su mujer se siente a gusto”.

Quiero aclarar algo. No digo que la dejó de amar. Que no se malinterprete. Ellos se aman y él la trata como reina, pero ella ya sobrepasó el límite del espacio personal. Es caprichosa, controladora, mandona y celosa. Está a nada de que ella le pida que le mande su ubicación en tiempo real", agregó.

Fue en este momento que, el cercano a los famosos, desveló que aparentemente la integrante de la dinastía Aguilar tendría a alguien que le informa de cada paso que da el ex de Cazzu a cada momento: "De hecho, hay una persona que trabaja con ellos que le avisa de todo a Ángela. Así, lo tiene bien checadito. Me he dado cuenta de eso, pero no se lo he querido decir a Nodal para no generar pleito entre los dos. No se me hace nada divertido. Nos hemos dado cuenta de que Ángela se entera de lo que hace Nodal cuando no está con él".

Estamos seguros de que tiene un infiltrado en el equipo que le cuenta santo y seña de lo que hace Nodal y con quién está. Incluso cuando ella trabaja y él no, le dice que la acompañe. Lo quiere traer pegado. Hasta cierto punto, la entiendo. Nodal no es un pan de dulce, también tiene lo suyo. Es un hombre coqueto, risueño y, como ya sabemos todos, le fascinan las mujeres. Eso le genera inseguridad a ella", recalcó.

Al respecto de las dudas de la joven sobre el comportamiento de su esposo, el allegado detalló: "Las mismas fans le han advertido que se cuide de él, porque según lo vieron con una mujer en tal lugar o con una fan. Le aumentan los celos y las inseguridades a Ángela. No la bajan de quitamaridos y ahora de cornuda. Desde el inicio, se dio cuenta de que su marido es ojo alegre y, bueno, ella aplicó la de: ‘Soy fan de su relación’. Ahora tiene miedo de que alguien se la aplique a ella".

Por último, el individuo dejó entrever que esto podría propiciar la separación definitiva de los artistas: "Si él no calma la hormona, tendrá muchos problemas con la familia Aguilar. Y si ella no le baja 3 rayitas a sus celos, lo va a hartar y la van a mandar muy lejos".

Fuente: Tribuna del Yaqui