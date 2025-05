¿Pelea por dinero? América Guinart confirma se distanció de Alejandro Fernández por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa, América Guinart, quien ha sido la única esposa de Alejandro Fernández, sorprendió al confesar que por ahora se encuentra distanciada del 'Potrillo', a pesar de que han destacado por ser una expareja que tiene un trato cordial por el bienestar de sus hijos Alex, América y Camila Fernández. La pareja tienen casi 30 años separados, y siempre se han visto cercanos, en especial en eventos de sus hijos, ¿será que hubo pleito por dinero?

En una charla con los representantes de los medios de comunicación, la empresaria en el rubro de salud y belleza, contó que su relación con el cantante está en pausa, aunque sigue habiendo gran respeto entre ambos, pero que por cosas de la vida, su comunicación ha ido disminuyendo y se distanciaron: "¿Con Alejandro? Bien, no es muy cercana, no es muy seguida nuestra comunicación. De verdad, de un tiempo para acá, pues sí, nos hemos como distanciado".

Pero cuando nos vemos, por algún evento, nos saludamos muy bien o si de repente un mensaje muy de vez en cuando, no sé, pero cercana no es tanto", añadió.

Inclusive se dijo sorprendida porque el intérprete de Como quien pierde una estrella no le mandó sus parabienes en su reciente aniversario de vida: "Por primer año no me felicitó en mi cumpleaños, nunca había pasado eso. No me felicitó el Día de la Madre, nunca había pasado eso". Pese a este escenario, América quiso dejar en claro que por su parte no existe ningún problema: "O sea, no sé, pero estamos bien, ¿eh? O sea, estamos bien, porque hemos tenido otro tipo de comunicación de hola y así. Pero me llamó la atención".

No obstante, la exnuera de Doña Cuquita Abarca subrayó que en esta ocasión se le hizo raro el comportamiento del artista, asegurando que en los más de 20 años separados que tienen, él era de los que incluso a media noche le mandaba la felicitación de su cumpleaños y el Día de la Madre: "O sea, yo creo que un feliz cumpleaños a la mamá de tus hijos o a una persona, o un feliz Día de la Madre que tus hijos, pues no es... Pero a lo mejor no sé, se despistó ya del tiempo. Mira, no sé qué pasó".

Finalmente, América tomó el asunto de la mejor manera, sin reproches ni molestias, dejando la situación en un simple error y señaló: "Y yo no me di cuenta, pasaron días. Me felicitó mucha gente en mi cumpleaños, gracias a Dios. Y pasaron días y dije: 'ay, creo que Alejandro no le contesté su mensaje'. Y luego me metí y vi que no había mensaje, pero bueno".

América Guinart y Alejandro Fernández contrajeron matrimonio en 1992. Sin embargo, su relación enfrentó desafíos debido al ascenso de la carrera del hijo de Vicente Fernández y sus constantes viajes, lo que afectó su vida familiar. La pareja decidió separarse en 1998, aunque el proceso de divorcio se concretó en 2002.

