Salma Hayek y Nicole Kidman ¿terminan su supuesta rivalidad?: Se encuentran en Cannes

Ciudad de México.- En los Premios Anuales de Kering, los cuales se realizan mientras se lleva a cabo el Festival de Cine de Cannes, en su décima edición causo gran controversia pues en los invitados se pudo contar con la presencia de las famosas actrices de Hollywood Nicole Kidman y Salma Hayek, ¿qué fue lo que pasó?, como se recordará, hace algún tiempo ambas fueron protagonistas de un suceso que desató una ola de comentarios entre los fans que lograron aprecias el momento.

Durante el evento del desfile de Balenciaga, Salma intentó reunir para una foto a varios de sus colegas que se encontraban cerca, sin embargo, su entusiasmo de vendría abajo, ya que al encontrarse ya todos casi listos para tomar la foto, Nicole, que se encontraba justo a un lago de Salma, procede a alejarse, retira su mano de ella y se mueve, por lo que internautas comenzaron a hacer sus propias interpretaciones de lo sucedido, y atribuyeron que dicha acción fue poco amable.

Foto grupal donde se les pude ver juntas/ Créditos: Facebook

Por otro lado en el video se logra apreciar que la reaccionó de Hayek fue bastante amable, por lo que decidió continuar, pero a pesar de eso, los fans empezaron a especular sobre si existía algún tipo de rivalidad entre ellas, si no ¿cuál sería el motivo de tal acto?. Después de lo sucedido entre ambas, ya no se supo más y no fue hasta el reciente evento de Cannes, donde actuaron como si nunca hubiera pasado nada, pues en redes sociales circula una foto en la que se les puede a ambas juntas durante la ceremonia.

La foto fue subida por la misma Hayek, lo que dejaría ver que si en algún momento existió algún tipo de conflicto entre las dos talentosas estrellas, ahora ya aliviaron las perezas. Ambas cuentan con una carrera profesional bastante exitosa, en donde han demostrado el talento que tienen y junto con eso a lo largo de los años a logrado ganarse al publico, por lo que son de las estrellas más queridas de la industria por sus grandes actuaciones y papeles.



Nicole Kidman, reconocida en Cannes, cuenta con una destacada trayectoria en la industria cinematográfica, con un Oscar, seis Globos de Oro y dos premios Emmy. A través de su productora Blossom Films, ha trabajado con múltiples directoras, impulsando la participación femenina en el cine. Por otro lado, Salma Hayek continúa siendo una figura clave en la representación latina en Hollywood. Desde su papel en Frida hasta su trabajo en House of Gucci, ha combinado su talento artístico con un firme activismo a favor de la diversidad y la inclusión en el cine.

Fuente: Tribuna