Valeria Márquez: Amiga exhibe mensajes de amenazas y acusa a Vivian de su cruel asesinato

Zapopan, Jalisco.- Nuevas declaraciones del caso de Valeria Márquez han estremecido a millones, debido a que recientemente, una presunta amiga de la influencer mexicana, acaba de exhibir mensajes de amenazas, que habría estado recibiendo la joven de 23 años, días antes de su cruel asesinato. No solo externó que ya se sabría que corría peligro de muerte, sino que señaló una vez más a Vivian de la Torre como la responsable de este atroz crimen.

Desgraciadamente, con solo 23 años de edad, Valeria perdió la vida en su propio local de belleza, que está ubicado en Zapopan, en el estado de Jalisco. Siendo una influencer, la joven comenzó un 'live' en su cuenta de TikTok, sin imaginarse que ese sería el último que haría y que en este quedaría registrado el momento de su ataque a sangre fría. Un falso repartidor entró afirmando que le llevaba un regalo costoso, pero en su lugar le dio tres balazos, uno en el abdomen y dos en la cabeza.

Ahora, una presunta amiga de la influencer, que se identificó como Gisel, dio una entrevista en la que afirma que Márquez tenía varios días sabiendo que corría peligro, y que muchos estaban enterados, ya que se le advirtió que no saliera, pues en varias ocasiones la amenazaron de muerte: "Se supo que la amenazaron una vez en un antro. La llegaron amenazar que '¿por qué te diviertes? tu allá y yo acá'. También, se decía que le decían 'tu muerte está cerca'. Si se llegó a rumorar de que 'tu muerte está cerca y fíjate con quién te relacionas' y pues pasó la tragedia"

Finalmente, la supuesta amiga de la difunta influencer, señaló que no merecía esta traición, pues retomó las acusaciones de millones en redes sociales y dijo que Vivian sería la responsable de esta terrible muerte, asegurando que en el 'live' estaba la prueba más contundente: insistirle que se quedara más, pese a que Valeria quería irse porque tenía miedo: "Me daban ganas de llorar, a todo México nos impactó. No se merecía lo que le pasó, ella era un amor de persona. Ella te sonreía aunque no te conocía. Con el en vivo hay muchas pruebas (contra sus amigas) de que una de ellas estuvo muy insistente para que se quedara".

Cabe recordar que Vivian, ante la constante insistencia de su culpabilidad por parte de usuarios de redes sociales, en su cuenta de Instagram lanzó un comunicado contundente, en el que afirma que ni ella ni su empleada Erika serían capaz de hacerle algún daño, incluso afirmó que para ella era como una hermana que extrañaría y que su cariño era tan sincero, que ahora que es un ángel, Valeria la cuidaría eternamente.

Fuente: Tribuna del Yaqui