Yeri MUA explota ante preguntas sobre Valeria Márquez, influencer asesinada: "Están mal"

Ciudad de México.- Este 13 de mayo fue asesinada la influencer de 23 años Valeria Márquez, mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. El caso causó una fuerte conmoción entre la ciudadanía y se volvió un tema altamente mediático. Hasta el momento, no se ha logrado la captura de los presuntos responsables del crimen.

De igual forma, como te informamos en TRIBUNA, la tarde del lunes 19 de mayo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco (FGE) integró una nueva pista a la investigación, luego de localizar un curioso arreglo floral compuesto por 24 rosas envueltas en papel negro. En el listón blanco que lo acompañaba podía leerse la palabra “perdón”. Es necesario mencionar que las autoridades correspondientes ya investigan su procedencia y posible relación con el asesinato.

Por su parte, diversas hipótesis rodean la muerte de Valeria. Entre los sospechosos se encuentra su exnovio, Jesús Hernández, un presunto mafioso de alto perfil en Honduras, quien supuestamente solía ser violento con Márquez. Incluso, algunas personas recordaron un video que compartió la joven tiempo atrás, en el cual mostraba un moretón que supuestamente le había provocado Hernández.

Ahora, la reconocida creadora de contenido Yeri MUA ha sido mencionada en torno al caso, luego de que algunos de sus seguidores le preguntaran su opinión al respecto. No obstante, la influencer y cantante cortó tajantemente el tema y pidió que no volvieran a cuestionarla sobre Valeria, argumentando que desconocía completamente el caso. Según información de TVNotas, Yeri dejó muy en claro que el dolor de los familiares de la joven fallecida es algo que debe tratarse con respeto.

“Tantita ma…, ¿por qué me preguntan a mí de una situación de la que yo desconozco y de la que hay que guardarle respeto? Y no solamente me lo hacen a mí. Yo veo a otra persona conectada en vivo y también le andan preguntando las mismas ma… Están muy mal. No pregunten pe… que no tienen nada que ver con las personas, porque luego otras personas se cuelgan de situaciones ajenas. Y luego dicen: ‘Fulanito se está colgando de esta situación por morbo’, claro, pero ¿quién empezó a preguntar primero? La gente”, externó la celebridad.

