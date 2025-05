"A la antigüita, totalmente": Esto dijo Alex Hoyer sobre si se casó con Danna en secreto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alex Hoyer y Danna Paola han mantenido una relación relativamente privada desde el año 2020. Tras algunos escándalos a lo largo de su noviazgo, la pareja habló sobre el otro con comentarios sobre lo felices que se sentían de estar juntos, así como de la buena química que llevan como amigos y compañeros de trabajo, a lo cual cabe mencionar que en la celebración de la gala de los premios de la Academia, fueron vistos juntos por primera vez en un evento conocido mundialmente.

Por ello se han colocado bajo la mirada del público, ya que a través de redes sociales se habla sobre supuestos rumores de que los cantantes hayan tenido una boda secreta, a lo que él, también productor, respondió que cuando se casara con la mexicana, le avisaría al público. “No, no, ¿cómo crees? Les vamos a avisar, no crean que lo vamos a hacer a escondidas. Jamás”, declaró a los cuestionamientos de los reporteros de Imagen Televisión.

Después de confirmar que el matrimonio sería de conocimiento público, el productor mencionó que tanto él como Danna se encuentran enfocados en desarrollar proyectos y en disfrutar el presente: "... Vamos un día a la vez. Hay muchas cosas también que del lado personal Danna quiere lograr, yo también como individuo, y eso es importante, ¿no?, apoyarnos y vernos lograr nuestras metas”, destacó.

En este sentido, el intérprete confesó que desea que Danna disfrute de esta experiencia como lo hacían las mujeres anteriormente. “Claro, va a haber de todo. Primero, como es, va a ser como es. A la antigüita, totalmente. Soy una persona romántica; tiene que pasar por todo eso. Cuando le pedí que fuera mi novia, le hice toda una producción: llené de flores su casa. Sí, soy de esos”, señaló.

Finalmente, Alex Hoyer se sumó al debate de los internautas sobre los asistentes al Festival de Cannes, quienes ponen a Belinda como el rostro más bello de México. “Bueno, pues eso, al final cada quien, ¿no? O sea, creo que, obviamente, Belinda es una persona guapísima, eso no está para debatir. Mi novia es la mujer más hermosa, no de México, del mundo. Pero, o sea, pues nada, no opinar nada de eso”, concluyó.

Fuente: Tribuna/Agencia México