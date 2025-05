Actriz de Televisa denuncia a Telemundo de tapar abuso: "Meten drogas y alcohol a todos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Gaby Spanic, acaba de defenderse del colega que la tacha de mentir en sus acusaciones contra aquellos que estuvieron en La Casa de los Famosos, después de que ella denunciara a Telemundo de lavar imagen a actores y tapar abusos sexuales, como el de ella. La estrella de Televisa, afirmó que los productores le "meten alcohol y drogas a todos" para crear conflictos.

Spanic acusó a Pablo Montero de abusar de ella en dicho reality en el 2021 y que Telemundo lo encubría, pero, Christian de la Campa dijo que le creía al cantante, afirmando que en una ocasión que la ayudó a las 2 de la mañana mientras estaba ebria y se metió a bañar por el piso resbaloso, ella lo acusó de acusarla cuando fue mentira: "Me volteó a Verónica Montes y a todo el mundo diciendo: 'Es un misógino. Es un abusador'. Qué fácil mentir e ir acusando a la gente por la vida. Ahí están las pruebas y los videos. Nos vamos a corte y lo arreglamos ahí sin ningún problema. Y creo que eso también se debe penalizar".

Ahora, la protagonista de La Usurpadora, se ha defendido de Christian, afirmando que ella jamás dijo nada de eso, que en realidad siente que fue lindo con ella y no siente que se quisiera propasar, destacando que a todos en las fiestas los emborrachaban, y cada uno veía lo que quería, pero que de su boca jamás salió nada de eso: "Yo, por lo menos, no me he acostado con ningún hombre en ninguna Casa, porque eso tal vez se lo quieren tapar de unas mustias que hacen 'cucu' adentro, o se meten drogas, o tienen abstinencia y se burlan de los demás. Muchas cosas pasaron en esa Casa de los famosos".

Incluso Gaby declaró que cuando trabajaron juntos en Corazón Guerrero, en la empresa San Ángel, después de la casa, todo parecía ir bien entre ellos, por lo que no entiende porque dijo eso, pero, que en realidad no le importa, porque ella también tiene como defenderse, y si le quiere creer a Montero, que ya es su problema: "Que le crea a quien le dé la gana. Cuántas mujeres han salido que han hablado de Pablo. No sé si tiene algún problema de afectación. Yo trabajé con él en una novela y nos la llevamos de maravilla. Allá él si piensa eso (inocencia de Pablo). Ojalá que quiera mucho a su mamá y que ella no haya sufrido nada de eso".

Que me demande. Si dijo eso tantos años después, pobrecito. Qué poco empático. Me da pesar. Que Dios tenga misericordia de él y que le dé empatía, sabiduría y paz en su corazón. Pobrecita de esa gente que necesita paz en su corazón, y que haga lo que le dé la gana.

Yo tengo un Dios maravilloso y, gente, no estoy sola. Tengo hombres de verdad que me defienden. Primero el de arriba, mi papá, que está vivo y conmigo, y también buenos abogados", finalizó del tema.

Fuente: Tribuna del Yaqui