Adiós Televisa: Entre lágrimas, Marie Claire abandona 'Cuéntamelo Ya!' y se va de México

Ciudad de México.- Sin poder contenerse y rompió en llanto al decirle adiós a Televisa, pues entre lágrimas, la reconocida presentadora venezolana, Marie Claire Harp, acaba de anunciar que va a abandonar Cuéntamelo Ya!, a casi un año de haberse integrado a su equipo, por un muy fuerte motivo, agregando que además, también se va de México.

Originaria de Venezuela, Marie Claire hace dos años que saltó a la fama al ingresar a la primera temporada de La Casa de los Famosos México, y aunque fue la primera eliminada de la temporada, su carisma, belleza y talento encantaron a millones durante sus participaciones en las galas. Como era de esperarse, esto le abrió aún más puertas en la empresa San Ángel y en diferentes de sus programas, como Cuéntamelo Ya!.

Pero, a un año de haberse integrado al programa, junto a Carlos Arenas, Vielka Valenzuela y demás, la reconocida presentadora, acaba de anunciar en vivo que deja la emisión vespertina. Entre aplausos, abrazos, llanto y palabras de aliento y cariño, los conductores y miembros del staff la despidieron y le desearon lo mejor en su nueva oportunidad laboral, por lo que deberá de irse al extranjero una temporada.

La expresentadora de Bandamax, como también forma parte de los comentaristas deportivas de TUDN, ha sido una de las seleccionadas para cubrir el evento de La Copa Oro, que se realizará entre el 14 de junio al 6 de julio del 2025. Dado a que dicho evento es en Estados Unidos y Canadá, la venezolana no estará en México ese casi mes, realizando entrevistas y reportajes para los aficionados del deporte.

Ante su salida, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje en el que agradece a todos el apoyo que le han dado a lo largo de su tiempo en la emisión, prometiendo que una vez que se acabe dicho proyecto, estará de regreso: "Esto sí es sentirse afortunado. A partir de mañana comienza una aventura profesional! Y me ausentaré un mes de este estudio tan mágico. Y me sorprendieron con este bonito gesto. Trabajar en un entorno laboral saludable es el regalo más grande que nos puede dar la vida".

Gracias, gracias @cuentameloyaof por sus buenos deseos, la cobertura de la Copa Oro será EXTRAORDINARIA para el tricolor Mexicano, y si algo también me hace feliz, es que en TUDN también me siento en casa. ¡Qué afortunada soy, gracias Dios por permitirme hacer lo que me gusta con gente tan hermosa!", agregó.