Aleks Syntek confiesa que tiene una buena relación con Shakira tras las críticas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al parecer, a Aleks Syntek le llueve sobre mojado, pues ahora fue víctima de fuertes críticas debido a algunos comentarios que realizó sobre Shakira. Como se sabrá, hace algún tiempo el intérprete de Corazones Invencibles fue invitado al podcast + Pedido, donde hizo algunos comentarios sobre la colombiana que sus fans todavía no le perdonan, al punto de recordarle ese episodio del pasado ahora que lo vieron junto a la cantante.

“Y yo digo, ¿ya viste que sí se puede vivir con un chorro de veneno? Esa es mi forma de pensar. A lo mejor sí entiendo que esté muy enojada con su ex, pero ¿y sus hijos? O sea, por respeto a los chavos, yo no me le iría a la yugular al padre de mis hijos, porque seguirá siendo siempre su papá. Al final le está dando una patada y eso no se me hace bien”, opinó el cantautor mexicano acerca de la polémica canción que sacó Shakira con Bizarrap.

Lo anterior es precisamente el motivo por el que los seguidores de la compositora colombiana todavía no pueden perdonar a Syntek. No obstante, también llegó a decir el cantante que le gustaba más la música que interpretaba en sus inicios la latina. Es así que, el pasado 30 de marzo, Aleks decidió asistir al concierto de la madre de Milan y Sasha, y logró tomarse una foto, pero cuando la publicó, las redes sociales estallaron.

Shakira no ha opinado nada sobre el tema

“La gente juzga verme con Shakira por este momento, pero yo a Shakira la conocí de niña. Conviví con sus papás. La cuidé, fui parte de la fundación cuando formamos Alas junto con ella. Estuve en el Person of the Year de los Grammy y le canté sus canciones”, contó a Ventaneando. De la misma manera, el músico dijo que, por su parte, él no se sentiría agredido si la celebridad indicara que algunos de sus temas no son de su agrado.

Conjuntamente, Syntek manifestó que tenía otro motivo muy importante para acudir al show de Shakira en la Ciudad de México. Sumado a esto, el originario de Yucatán confesó que en realidad quería ver a otras personas en la presentación de la famosa: se trata de los músicos que tocan para Shakira, quienes anteriormente formaban parte de su equipo cuando hacía giras por Estados Unidos.

Fuente: Tribuna/ Agencia México