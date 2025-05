Angélica María desmiente a Poncho de Nigris; niega saber de su romance con Angélica Vale

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida primera actriz, Angélica María, acaba de salir a afirmar que ella jamás se ha metido en la vida de su hija, desmintiendo a Poncho de Nigris, después de que este asegurara que ella tenía la culpa de que no hubiera tenido una relación con su hija, Angélica Vale, pese a que él lo deseaba. La estrella de Televisa en entrevista fue contundente, y negó saber del romance, por lo que ni siquiera pudo meterse.

Así como Julián Gil y el resto de sus colegas, Pocho durante una dinámica de confesiones en el reality show, Secretos de Parejas, reveló que antes de casarse o de haber conocido a Marcela Mistral, tuvo un fugaz romance con Vale durante una fiesta, en la que se dieron sus buenos besos, destacando que no llegaron a más porque ella misma se negó a entrar con él a su departamento, pese a que ella lo llevó en su auto.

Tras esto, el intérprete de La Cobra, declaró que él estaba muy interesado en tener una relación verdadera con la actriz de La Fea Más Bella, pero, que por causa de su madre no sucedió nada, que porque Angélica María lo consideraba muy poco maduro para la joven: "De repente ya la mamá no la dejó seguir saliendo conmigo, porque dijo que yo era un desmadre. Y la verdad es que eso no es cierto". Finalmente, en todo de burla afirmó que ellas se lo perdieron: "Lástima, hubiera tenido unos hermosos nietos".

Ahora, la intérprete de Eddy Eddy, durante un evento declaró ante Sale el Sol que su hija jamás estuvo en una relación con De Nigris, afirmando que aunque lo hubiera estado, no es una mujer que se mete en las relaciones de su hija y la deja decidir libremente: "Ay, Poncho, no pues claro que no es cierto. Ni me meto en las cosas de mi hija, ella que sea feliz y que ande con quien quiera. Nunca anduvo con Poncho y yo no voy a decir 'no te metas con mi hija'".

Poco después, Venga la Alegría le insistió del tema, afirmando que él dijo que solo fueron uno besos no un romance, a lo que Angélica mencionó que el actor regiomontano siempre fue muy chulo y si su hija en verdad se besó con él, no le ve el problema porque estaba soltera y hay que aprovechar las oportunidades, pero una vez más, negó saber del tema: "¿Poncho?, estaba chulo, estaba chulo. Yo en esas cosas no me meto. Y si estaba chulo, pues sí, y se besuquearon. Oye, pues qué bueno. Qué bueno que se besuquearon, porque hay que aprovechar. Hay que aprovechar cuando te gusta alguien".