'Carlota', la nueva serie de Sony Pictures Television que será protagonizada por Belinda

Ciudad de México.- Belinda anuncia a sus fans una gran noticia en redes sociales, pues desde hace algún tiempo anhelaba que uno de sus sueños se hiciera realidad, y ese día llegó. En un post de su cuenta de Instagram la cantante anunció que no solo participará en la nueva serie Carlota, si no que será ella la que le dará vida al personaje, siendo así la actriz principal. Fue una noticia que causó gran asombro no solo para ella si no también para todas las personas que la siguen y admiran.

Captura de la historia de Belinda/ Créditos: Instagram

Un poco de contexto

Carlota mejor conocida como la única emperatriz de México y una figura bastante emblemático, fue la esposa del emperador Maximiliano, su vida fue tristemente muy dura, esto debido a que en ella pasaron una serie de acontecimientos que no pudo sobrellevar y superar, entre ellos la trágica perdida de su esposo y con ello dificultades en cuanto a la salud mental. Hechos que provocaron que fuera llevada al Castillo de Bouchout en Bélgica, lugar donde viviría sus últimos años de vida.

¿Qué esperar de la serie?

La nueva serie será producida por Sony Pictures Television, constara de 10 episodios de 45 minutos cada uno, y tratará de la vida de Carlota, contará con guionistas e historiadores de origen mexicano y europeo; en cuanto a las locaciones, hasta el momento se sabe que algunas escenas serán grabadas en lugares como, El Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México, Palacios coloniales en Puebla y edificios históricos e interiores de Madrid, Toledo y Bogotá, Colombia.

Hasta el momento se sabe que en cuanto a la primera temporada se podrá ver lo que fue la juventud de Carlota cuando radicaba en Europa, hasta su llegada a México, algunos datos extras que se saben es que se buscará recrear las batallas y sucesos históricos, esto mediante algunos efectos especiales, también contará con alrededor de 300 trajes que fueron de la época, y según se rumora, la gran cantidad de ellos serán hechos por diseñadores mexicanos.

La cantante de Luz son gravedad y La mala compartió la noticia por sus redes sociales con unas fotos, las cuales acompañó de unas palabras. "Hace más de 2 años que soñaba con este proyecto… y hubo momentos en los que pensé que no pasaría. Hoy es una realidad. Todavía no lo puedo creer!". También expresó su felicidad de poder compartir rodaje con ciertos actores. "Voy a interpretar a Carlota, la última emperatriz de México, en la nueva serie de Sony, y no tengo palabras para describir lo que esto significa para mí. Además de compartir con actores que he admiro profundamente". Ahora, solo toca esperar el gran estreno de la esperada serie.

Fuente: Tribuna