''Estaría precioso'': Majo Aguilar habla de Belinda y enciende las redes

Ciudad de México.- La cantante Majo Aguilar sorprendió recientemente al declarar su interés en una colaboración musical con Belinda, lo que generó una fuerte reacción en las redes sociales. Durante la entrevista la intérprete de música regional mexicana habló abiertamente sobre la posibilidad de unir su voz con la estrella del pop, lo que rápidamente se convirtió en tendencia. La cantante evitó compartir más detalles al respecto.

Estaría precioso trabajar con Belinda, me encantaría". Declaró Majo Aguilar, despertando la emoción de sus seguidores. Usuarios de distintas plataformas celebraron la idea y manifestaron su deseo de ver a ambas artistas unidas en una producción. Las reacciones no se hicieron esperar, en plataformas cómo X (antes Twitter) e Instagram cientos de usuarios compartieron mensajes a favor del posible dueto. Aunque hasta el momento no hay planes confirmados entre ambas cantantes, la posibilidad ha generado especulaciones en el medio artístico, entre los fans, y reconocieron el talento que las caracteriza.

"Si llegan a cantar juntas explotaría las redes y su carrera de majo subiría cómo espuma, porque sea lo que sea Belinda es muy conocida".

"Majo Aguilar, la princesa del regional mexicano".

"La única Aguilar que me cae bien".

"Mi niña hermosa con mucha humildad siempre atenta a todos".

"@Belinda si sería excelente idea ella le queda la música mexicana y con @Majo Aguilar de lujo".

"La única Aguilar hermosa, respetuosa y con un gran talentazo".

"Majo obviamente no soporta a su prima, pero es una dama y jamás dirá eso en público".

Majo Aguilar ha dado de qué hablar tras revelar su interés en colaborar con Belinda

Hasta el momento, Belinda no ha salido a declarar al respecto sobre la posible colaboración. Cabe recordar que los usuarios de redes sociales comenzaron a pedir la colaboración, luego de que Belinda cantó con Majo Aguilar un tema de Selena Quintanilla en 2024 en su fiesta de Halloween. En aquella ocasión la cantante fue cuestionada sobre la posibilidad de colaborar con Belinda o Cazzu y su respuesta fue "Sí podría, claro que sí porque no. Con mucho respeto sí porque es muy lindo trabajar con alguien que es muy talentoso".

El periodista hizo énfasis en Belinda y Cazzu porque son ex parejas de Christian Nodal, el esposo de Ángela Aguilar (prima de Majo Aguilar). Y es que Majo es cuestionada frecuentemente en temas relacionados con su famosa prima, durante años han estado envueltas en rumores sobre una supuesta rivalidad referente a su carrera como cantantes del regional mexicano.

Fuente: Tribuna