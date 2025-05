Exhiben que Angélica Vale le robaría novio a actriz de Televisa, tras romance con Poncho

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio del escándalo sobre su presunto romance con Poncho de Nigris, ahora, la reconocida actriz y comediante, Angélica Vale, está en medio de otro fuerte rumor, ya en Imagen TV han revivido una entrevista en la que Ninel Conde confiesa que ella le robó a su novio, el cantante José Manuel Figueroa. Hasta el momento, la famosa estrella de Televisa, se ha mantenido en silencio.

Hace varios días, Poncho puso en el centro del escándalo a Vale, debido a que en Secretos de Parejas, aseguró que en una noche de fiesta tuvo un fugaz amorío con la actriz de La Fea Más Bella, pues se dieron sus buenos besos, e incluso lo acompañó a su departamento, pero que no llegaron a nada más porque se fue, y después se alejó de él, supuestamente bajo consejo de su famosa madre que no lo veía con buenos ojos, o al menos, según el actor regiomontano.

Ante esta situación, Angélica María, madre de Vale, negó rotundamente lo dicho por el intérprete de temas como La Cobra, destacando que ella jamás supo que pasara algo entre ellos dos, pero que en caso de que así fuera, jamás le prohibirá a su hija nada en una relación: "Ay, Poncho, no pues claro que no es cierto. Ni me meto en las cosas de mi hija, ella que sea feliz y que ande con quien quiera. Nunca anduvo con Poncho y yo no voy a decir 'no te metas con mi hija'".

Ante este escándalo entre si sí pasó esa noche apasionada entre ella y el exhabitante de La Casa de los Famosos México, en vivo de Sale el Sol recordaron otro momento polémico, ya que revivieron la ocasión en la que Conde la acusó de haber sido la causante de su separación del hijo de Joan Sebastián: "Sí, la verdad es que sí. Sí José Manuel, no te hagas, ye quiero mucho, pero fue con Angélica Vale y Paty Muñoz. Incluso ella lo dijo, mientras ella palenquea, yo me lo palanqueo a él".

En dicha entrevista para El Minuto Qué Cambió Mi Destino, Ninel señaló que ella se dio cuenta cuando la actriz de Muchachitas se fue a Los Ángeles con su entonces pareja, declarando que ella considera que no es culpable ella de lo sucedido, sino él, que de seguro también la engañó: "Con Angélica se fue a Los Ángeles, y los caché, bueno a él, no sé que le dijo a ella, tal vez que ya habíamos terminado, no sé, el típico de 'mi esposa y yo ya no nos llevamos, ya no dormimos en la misma casa'".

Fuente: Tribuna del Yaqui