Fabián Lavalle 'Fabiruchis' termina en el hospital tras sufrir un terrible accidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y polémico conductor de televisión Fabián Lavalle, mejor conocido por la mayoría de los mexicanos como Fabiruchis, sufrió un terrible accidente la tarde del pasado 20 de mayo, pues según María Luisa Valdés Doria, identificada más como la Magüicha, el artista tuvo una aparatosa caída que incluso ocasionó que el hombre de 66 años fuera trasladado al hospital más cercano.

Por su parte, Valdés Doria aclaró que el presentador del programa El Chismorreo tendrá que ausentarse durante algunas semanas. Posteriormente, el noticiero en el que colabora la periodista comenzó a transmitir imágenes en las que se ve a Javier Porras Kuri en una camilla de hospital, ya que en ese preciso momento era trasladado por expertos con el objetivo de que recibiera atención médica.

De acuerdo con información de Infobae, el exparticipante del reality show Big Brother VIP, a través de una llamada, les compartió a sus compañeros que afortunadamente no se fracturó ningún hueso, aunque sí presenta una fisura en el fémur, lo que le provoca bastante molestia. De igual forma, la celebridad explicó que todo comenzó tras estacionar su vehículo para después salir a hacer un mandado, y justo en ese instante se tropezó.

El conductor tendrá que ausentarse de su trabajo

El originario de Ciudad de México deberá permanecer en reposo; sin embargo, está aliviado de no requerir una cirugía. Además, le indicaron que en este tiempo lo mejor será que use una andadera para sus traslados, con el propósito de limitar el movimiento en su pierna y favorecer su recuperación. Ante todo, el mexicano agradeció a todos aquellos que han estado al pendiente de su estado de salud.

Finalmente, se sabe que Fabián Lavalle estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación Social, pero lo que muchos no saben es que no solo ha fungido como conductor, pues también ha trabajado como actor en diversos proyectos televisivos. Entre ellos destacan No quiero lágrimas y Cartas sin destino, así como una de las series infantiles más populares protagonizada por Belinda, Aventuras en el tiempo.

Fuente: Tribuna