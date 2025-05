¿Fue infiel? Retirada actriz de Televisa llega a 'Hoy' y admite romance con galán de novela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de Televisa, quien hace 30 años renunció a las telenovelas, dejó sin palabras a todos sus fans y colegas debido a que hizo una fuerte confesión en una reciente entrevista para el programa Hoy. Resulta que la famosa, quien lleva casi tres décadas casada, confesó que tuvo un amorío con un compañero actor y explicó que esta situación la llevó a renunciar a la actuación.

Se trata de la también cantante Yuri, quien se entrevistó con reporteros del matutino del Canal de Las Estrellas y les contó cuál es la razón por la que no ha vuelto a hacer algún otro melodrama después del éxito que tuvo cuando protagonizó Volver a empezar. "Me encantaría volver a hacer novelas pero yo hice un pacto con mi esposo Rodrigo y yo pacté con él que no iba a hacer videos, le dije 'nada de besos'", explicó.

En ese sentido, la intérprete jarocha resaltó que su marido le pidió que ella tampoco volviera a grabar escenas subidas de tono: "Y si no hago besos, no me llaman". Posteriormente, la intérprete de Detrás de mi ventana admitió que salió con un compañero de novela pero no reveló el nombre: "Sí me enamoré de varios a los que me besuqueé, tan me enamoré que anduve con uno de ellos, a mí que no me digan las actrices que no sienten".

Yuri confesó que se enamoró de su compañero de novela

Finalmente, Yuri hizo un llamado a los productores para decirles que está dispuesta a volver a actuar, siempre y cuando respeten su deseo de no hacer escenas de besos: "Si me invitan para ser la amiga chistosa de la protagonista, yo feliz, que no tengo que besar a nadie, yo feliz". Después de escuchar las declaraciones de Yuri, los conductores de Hoy discutieron sobre quién habrá sido el enamorado de la famosa veracruzana.

¿Con quién anduvo?", preguntó Galilea Montijo.

Andrea Legarreta, Martha Figueroa y Tania Rincón coincidieron en que probablemente, Yuri se enamoró de Guillermo García Cantú, aunque también existía la posibilidad de que hablara de Chayanne: "Con Chayanne no, debe de haber sido con García Cantú". Asimismo, los conductores señalaron que las escenas de besos no provocan enamoramientos, por lo que contradijeron las declaraciones que hizo la famosa cantante.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy