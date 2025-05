Julián Gil revela que buscó reunión con Marjorie de Sousa tras ventilar amoríos y agresión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este miércoles 21 de mayo el famoso actor Julián Gil apareció en el programa Ventaneando para hablar de la controversia que se armó después de las declaraciones que hizo en el reality Secretos de Pareja, donde aseguró que fue violentado por Marjorie de Sousa, a quien además señaló de haber sido la causante del divorcio entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán.

Frente a las cámaras de TV Azteca, el artista extranjero en primer lugar expresó su respeto y cariño por Gabriel, y aseguró que, a pesar del gran revuelo que se suscitó por lo que dijo, pronto se podría reunir con él: "Si te fijas, Gabriel dijo: ‘Yo voy a hablar con Julián’. Le preguntaron si me iba a demandar. Yo a Gabriel lo respeto, lo quiero muchísimo, es un gran amigo. Nosotros después de todo lo que pasó, hemos tenido comunicaciones, nos hemos visto", confirmó.

Además, agregó: "Le pedí que yo quería verlo en persona, porque le dije: 'Tienes que ver lo que se dijo'", comentó, mostrando su disposición para dialogar y evitar malentendidos. El histrión mencionó que está dispuesto a dialogar con los otros famosos a quienes mencionó en el programa, destacando que nunca tuvo la intención de comprometer a nadie con sus declaraciones.

Marjorie de Sousa fue acusada de tener una aventura con Gabriel Soto

Y ojalá la pueda tener también con Geraldine, y si la tengo que tener con Pedro, también. Yo no dije nada que los comprometa ni a ellos, ni a mí, ni a nadie. Si tengo que pedirles perdón por haberlo revivido, también se los pido, porque no tienen necesidad, pero, ah, mentiras, no fueron", subrayó.

Y tras reclamar que su denuncia de agresión ha sido ignorada por parte del público, Julián hizo énfasis en que lo único que realmente le importa es poder tener un acercamiento con su hijo Matías: "Lleva 8 años con su hijo, al que le privó la posibilidad de tener un padre y es normal, ella dice 'tiempo al tiempo' y ahora yo soy el villano, pero por primera vez, amo ser el villano", declaró el argentino-puertorriqueño.

Finalmente, el exgalán de Televisa confirmó que ya tuvo un acercamiento con Marjorie, después de que su esposa Valeria Marín lo animara a buscarla vía redes: "Ella me dijo 'acércate a ella' y contra mi voluntad le escribí, me dijo 'sí vamos a vernos' y no más". Por su parte, la comentarista deportiva declaró que ella había preferido mantenerse al margen en esta situación, pero ahora ha decidido expresar todo su apoyo a Gil:

Llega un momento que te da impotencia el cinismo, ver día a día a Julián tratando de soltarlo".

Fuente: Tribuna