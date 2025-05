Julián Gil se defiende de críticas y acusa a Marjorie de Sousa de meterse con 'Checo' Pérez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor, Julián Gil, está en medio del escándalo, debido a que no dudó en defenderse de críticas que lo señalan de poco hombre y cobarde, por haber exhibido a Marjorie de Sousa, y de haberla acusado de meterse con hombres casados, afirmando que había acabado con el matrimonio de dos figuras de Televisa importantes, y ahora, agregó que también lo hizo con 'Checo' Pérez.

En el reality Secretos de Parejas, Gil se lanzó en contra de la madre de su hijo, afirmando que ella fue la que decidió hacer las cosas difíciles con el tema del niño, destacando que cuando se separaron, fue la venezolana la que lo agarró a golpes, le tiró su ropa, le rompió la ropa que traía puesta y demás. Pero, eso no fue todo, ya que también aseguró que tenía un largo historial con hombres casados, metiendo el nombre del piloto de carreras mexicanas.

Aunque en el primer clip resaltó que Marjorie se metió con Gabriel Soto y arruinó su matrimonio con Geraldine Bazán, ahora, ha externado su molestia que lo condenen por ellos, afirmando que hay mucho más de esa historia en Google, afirmando que todo mundo lo sabía, recalcando una vez más el nombre de 'Checo': !Me condenan porque yo hablé algo que incluso ya se sabía, como ya se sabía lo de Pedro Fernández. Como ya se sabía lo del tema de Geraldine, Marjorie y Gabriel. Como ya se sabía lo de Checo Pérez, lo de Adrián… ¿Sigo?".

El actor de Hasta El Fin Del Mundo, pidió a todos que ingresaran a Google e investigaran para que se vea que tiene muchos años señalándose esos amoríos con hombres casados, y afirmó que solo lo condenan por ser hombre, ya que a Bárbara de Regil le aplauden que hablar de sus episodios de violencia y ataques sexuales en su contra, solo por ser mujer: "Tienes a Bárbara y tienes a Sury que también hablan de una agresión física y sexual. Entonces, ¿Dónde está la balanza? O sea, ¿Dónde está la congruencia? Entonces hay un tema aquí social que estamos dejando aparte que es peligrosísimo".

Una vez más, insistió en que Marjorie le ha impedido que vea a Matías Gil de Sousa por ocho largos años: "Se les olvida a la gente los ocho años que yo llevo sin poder ver a mi hijo. ¿Cuántas veces yo le dije? Es que ella dijo que iba a ser lo que sea, lo que sea en la vida para que yo no estuve con el niño. Ocho años después lo confirma. Me condenan por eso". Tras esto, pidió que fueran a los juzgados a revisar los expedientes públicos de su demanda, y vieran todas las mentiras de que lo acusó su ex, como estar vinculado al narcotráfico y hasta de violencia de género.

Y ahora me doy cuenta desde el 15 de mayo que se estrena Secreto de Parejas que ha sido la mayor bendición poder abrir la boca porque la gente se le olvidó. Entonces ahora todo es normal porque ella salió la semana pasada y nadie le pregunta. Entonces es normal. Lo que no es normal es el sistema de justicia del país. Y yo hablo por mí y por Matías, pero hay millones de niños y de padres y de madres que viven lo mismo", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui