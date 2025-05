Mario Bautista listo para subirse al ring en el Palacio de los Deportes en CDMX

Ciudad de México, México.- El creador de contenido y cantante Mario Bautista se encuentra en preparación para incursionar en el mundo del boxeo profesional, durante el evento Supernova: Orígenes que se realizará el próximo 17 de agosto de 2025, en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la información emitida hasta el momento, durante un encuentro con los medios de comunicación, el cantante declaró que subirse al ring es uno de sus retos personales y se siente entusiasmado por cumplirlo en el enfrentamiento contra el influencer colombiano West Cole, por lo que el creador de contenido está decidido en mostrar sus habilidades en el pugilismo.

Por otro lado, reveló que puso en juego todo su pago del combate, por lo que cumplir este sueño implica un mayor grado de presión y compromiso, pues según sus declaraciones, para pelear en la categoría peso welter, Mario Bautista necesita subir al menos cinco kilos en los próximos tres meses, por lo que se ha sometido a un duro entrenamiento para ganar masa muscular y llegar al pesaje requerido.

En cuanto al régimen que debe cumplir para seguir su meta, ha ingresado en un campamento en el que permanece encerrado durante 4 horas y media de ejercicio de manera diaria, acompañado de su respectiva dieta. Por otro lado, comentó el motivo por el cuál aceptó subirse al ring.

Desde chiquito me encanta el box por mi papá. Me encanta la adrenalina del ring. Siempre lo había querido probar. Y cuando me llegó la oportunidad dije: ‘vamos para adelante’”, indicó Mario Bautista.