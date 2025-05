"Nivel de monstruo que es": Hija de actriz de Televisa hace fuerte confesión de su madre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Danka Castro, hija de una de las más grandes estrellas de Televisa y sus melodramas, Daniela Castro, acaba de dar una entrevista para TV Notas sobre el proyecto en común que tienen, y como ha sido compartir escena a su lado, causando un gran impacto, al hacer una fuerte confesión sobre la diferencia a como es cómo madre, a histrionista, destacando que en la TV es un "nivel de monstruo" impresionante.

Tras casi 10 años con los foros de novelas cerrados, en TV Azteca, oficialmente regresaron los melodramas, y lo hicieron de la mano de Daniela y su hija Danka como protagonistas en Cautiva Por Amor, en el que la joven interpreta a la hija de Daniela, 'Valeria Fuentes Mansilla', en la historia. Ahora que la novela está al aire, Danka finalmente rompió el silencio sobre como es trabajar con la actriz, dejando a todos en shock por sus palabras.

La exparticipante de TOP Chef VIP, declaró que como madre, Daniela es maravillosa y tiene los mejores consejos, que además de todo la deja buscar su propia identidad y le da la libertad de fluir a como es ella, por lo que siempre le estará agradecida, pero que eso no quita que sea muy estricta, aunque como actriz es más liberal y casi no se mete en esa situación: "Ella nunca ha sido estricta conmigo como actriz, pero sí como mamá. Por ejemplo, un día se me ocurrió dejar un vaso roto y la consecuencia fue que no me dejó salir en una semana. Es muy estricta, pero yo no sería lo que soy ahora si no fuera por ella".

Es una mujer muy fuerte, guerrera, determinada y ching.... Podría decirles un chin... de cosas de ella. Perdón por la expresión, pero eso es lo que pienso. Me heredó su gran fuerza como mujer", agregó.

Pero, pese a que como hija tiene más que temer a su madre, que como actriz, afirmó que sí le puso muy nerviosa tener que trabajar con la estrella de melodramas como Lo Qué La Vida Me Robó, de Televisa, pues considera que es un "monstruo" en cuanto al talento que tiene, y eso la intimida, porque desea estar al nivel: "Compartir telenovela con ella me llenó de mucha felicidad. Son muchas emociones encontradas. Por una parte, sentí alegría y emoción, y por la otra, nostalgia por algunas escenas muy fuertes que pronto podrán ver. Además, tenía nervios por el nivel de monstruo que es ella como actriz".

Pero, pese a que ella considera que su madre es una estrella y mujer "ching...", más allá como madre, y que sí quiere alcanzar ese novel que tiene como profesional, la realidad es que no le presta atención a las comparaciones que les hacen y como la quieren dejar menos, pues ella sabe quién es su madre y no se basa en el nepotismo para crecer: "No me importan las comparaciones que nos hagan. Que digan lo que quieran. Me da igual lo que la gente piense de nosotras".

Fuente: Tribuna del Yaqui