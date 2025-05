No puede moverse: Emmanuel atraviesa infierno por enfermedad y en 'Hoy' da dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante, Emmanuel, recientemente brindó una entrevista para el programa Hoy, en la que se sinceró sobre el infierno que atraviesa su familia, a causa por la terrible enfermedad que le fue detectada a su esposa y madre de sus hijos, Mercedes Alemán, la cual por desgracia causa que no pueda moverse y cada vez más se degenera. Entre lágrimas, da una dura noticia del proceso.

En Juego de Voces, uno de los momentos más emotivos fue cuando sorprendieron al reconocido cantante y a su hijo, Alexander Acha, al compartirles un video de la mujer más importante de su vida, Mercedes, esposa y madre de los cantantes, por lo que Acha mandó un amoroso mensaje a su padre para reconocer su fortaleza: "Mi mamá, la mujer que más has amado en tu vida, no está bien, desde hace tiempo una enfermedad nos la ha ido arrebatando poco a poco. Ya no puede hablarnos como antes ni caminar a nuestro lado, acariciarnos, y aunque esa luz en sus ojos cuando nos mira sigue intacta".

Ahora, después de hablar de la enfermedad que ha paralizado Alemán, el intérprete de Mi Chica de Humo, en una entrevista para el matutino de Televisa, acaba de brindar unas declaraciones en las que expresa que suele guardarse sus temas privados porque como celebridad, debe de guardarse algo para él: "Yo soy bastante reservado para mi vida privada, porque siempre dije que el artista no tiene vida privada, y la poca que tienes, si la dejas ir ya estás en ceros. He guardado siempre mis situaciones, mi alegría y mis tristezas, en este caso es una gran tristeza".

Pero ahora que se sabía el doloroso momento que atraviesa junto al exjurado de La Academia, y sus hijos, no pudo contener las lágrimas y con la voz entrecortada, señaló lo triste que es para ellos ver como se mantiene en silencio, como sus ojos transmiten todo y no se queja pese a estar atrapada estando totalmente consciente de donde vive, pero sin poder tener movimientos, destacando que no pierden la fe para un milagro: "Tengo mi fe en Dios, la esperanza que tiene una esperanza para ella y para todos nosotros, y que a través de ella seguimos adelante, aprendiendo".

Finalmente, y aún luchando contra el llanto, Emmanuel, agregó que con el video de su esposa al hacer un saludo ante la cámara los devastó el saber el gran esfuerzo y doloroso que es para ella solo ese simple gesto de levantar la mano y hacer una seña con el pulgar, afirmando que jamás esperó algo así: "Ni sabia que habían hecho ese pequeño clip que se nos rompió el corazón a todos nosotros, porque entre los problemas que tiene, es que no se puede mover, cerebralmente es un esfuerzo gigantesco, fue muy fuerte, jamás me imaginé que iba a pasar una cosa así".

Fuente: Tribuna del Yaqui