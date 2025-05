Pleito en TV Azteca: Flor Rubio estalla en 'VLA' y llora por 'humillación' de conductores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa periodista Flor Rubio acaparó la atención de toda la prensa y usuarios de las redes sociales luego de que rompiera en llanto durante su participación en el programa Venga la Alegría, pues denunció de forma pública que está cansada de las humillaciones por parte de algunos miembros del elenco. Todo ocurrió cuando los conductores se encontraban participando en el juego Sin Palabras.

Como se sabe, en esta dinámica participan gran parte de los presentadores del matutino divididos en dos equipos: Pueblo, que es integrado por Flor, Kristal Silva, Mauricio Barcelata, Jimena Longoria y Viviann Baeza, mientras que el Favorito es conformado por Kike Mayagoita, Sergio Sepúlveda, Ricardo Casares, Tábata Jalil y Luz Elena González. Algunas veces, los ánimos se calientan entre los jugadores y eso fue lo que ocurrió el martes.

Resulta que la mañana de ayer, cuando Flor estaba tratando de adivinar una película mientras Viviann hacía mímica, algunos de los integrantes del Favorito estaban tratando de despistarla, por lo que mencionaban algunas palabras que la desconcentraron. Finalmente, la periodista no consiguió adivinar y Ricardo Casares se robó el punto, lo cual la conmovió hasta las lágrimas y por ello alzó la voz.

Rubio le pidió a Pato Borghetti, juez de la dinámica, que interviniera y le pusiera un alto a los del Favorito, pues aseguró que la habían humillado: "Espérenme que Flor está dolida", expuso el argentino, mientras que ella, con un nudo en la garganta, expresó su sentir: "No, no estoy dolida, pero no me parece correcto que si yo estoy adivinando, vamos ganando, empiecen a adivinar, porque se están burlando de mí y no estoy de acuerdo".

No estoy de acuerdo porque te quitan de concentración como si fueras una tonta y no está bien, ya no me dejan ni pensar, qué les pasa", agregó.

La actitud de Flor desató las críticas en las redes sociales y varios usuarios consideraron que exageró, pues le recordaron que el Sin Palabras solo es un juego. En ese sentido, la periodista explicó en su canal de YouTube que no está pasando por un buen momento a nivel personal, por lo que cualquier emoción la hace exhaltarse: "No es que quisiera llorar pero traigo cargando muchas emociones". Incluso, Rubio dijo que sus compañeros se acercaron a ella para disculparse.

Se me quebró la voz, después del incidente al aire, lo hablamos todos, Ricardo me ofreció una disculpa, se la acepté, les expliqué mi punto, que no era algo personal", dijo.

Critican a Flor Rubio tras llorar en 'VLA'

Fuente: Tribuna