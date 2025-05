¿Por infiel? Abuela de Ángela Aguilar no soportaría esto de Christian Nodal; así lo exhibe

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La señora Eva Mendoza, abuela materna de Ángela Aguilar, acaba de causar gran revuelo en las redes sociales, después de que se viralizada video en el que exhibe que no soporta del esposo de su nieta menor, el reconocido cantante sonorense, Christian Nodal, en medio de los rumores de un distanciamiento entre las familias por peleas, ¿acaso considera que es un infiel?

La historia de amor entre los intérpretes de Dime Cómo Quieres, no ha sido una cama de rosas y pura felicidad, al menos públicamente, debido a que en cuanto anunciaron su unión, en redes sociales se les fueron encima y no los han bajado de traidores, "mustios" y de lo peor, porque consideran que ellos estaban en una relación a escondidas, mientras que Cazzu estaba con Nodal y cuidaba de su pequeña hija.

Pero eso no es todo, pues de a misma manera, se ha dicho que Pepe Aguilar no está de acuerdo en que su pequeña hija esté en una relación con el intérprete de Adiós Amor, y que incluso los obligó a casarse, porque no querría que su hija se viera como una más del montón. Pese a todas estas declaraciones, la familia Aguilar ha hecho de todo para demostrar que son muy cercanos a la pareja y se quieren mucho, incluso cuando hay cosas que no soporten del sonorense.

Mediante las redes sociales de la creadora de Gotitas Saladas, se exhibió un video en el que aparece Eva presumiendo que se hizo el tatuaje de una cruz, y se escucha como los presentes se ríen de la situación y cuando la señora le dice a Ángela "como te quiero desgraciada", señalan que por abajo no se ve la mano con la que la está pellizcando, como si fuera mentira, por lo que la joven Aguilar la toma de la mano y muestra todo el tatuaje.

Poco después, en un corto, vuelve a aparecer la señora Eva, pero en frente del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, y cuando lo ve, le dice que le tiene una confesión: "Querido, te quiero, a pesar de los tatuajes", en el tono de su voz, se puede notar que realmente no soporta la idea de los tatuajes y los vería mal. Como era de esperarse, en redes sociales ya se han viralizado y hay una fuerte división de opiniones, entre quienes aplauden su simpatía y otro que afirman que no soporta a Nodal.

Fuente: Tribuna del Yaqui