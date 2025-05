Shakira protagoniza caída en su show en Montreal, Canadá; esto fue lo que pasó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cantante colombiana continua conquistando a miles de sus fans con su gira mundial Las mujeres ya no lloran World Tour, el cual hasta el momento a sido todo un éxito y a logrado llenar los conciertos. En esta ocasión le tocó presentarse en Montreal, Canadá el pasado 20 de mayo, todo parecía estar saliendo bastante bien y Shakira se encontraba arriba del escenario cantando e interpretando sus canciones con mucho entusiasmo.

Fue entonces que de un momento a otro, la cantante en uno de lo pasos de baile no logró mantener el equilibro, lo que provocó una caída y a pesar de que fue muy breve, los fans lograron percatarse de lo sucedido, todo quedó captado en video, el cual se rivalizó rápidamente en redes sociales y junto con ello, la manera en la que la cantante de Waka Waka reaccionó, pues lejos de mostrar una actitud de molestia, se le puede ver como se levanta rápidamente y continua, e incluso se podría decir que se lo toma con un poco de humor.

Su actuar provocó empatía y comentarios de aceptación entre sus fans, pues lejos de juzgarla o hacerle comentarios negativos al respecto, mostraron completamente su apoyo hacia ella, todo esto gracias a que Shakira supo como manejar la situación en el momento, lo cual deja ver su profesionalismo y alta capacidad para enfrentarse a ese tipo de cosas de manera acertada, por lo que deja ver que no solo tiene muchísimo talento si no también un buen control de esas situaciones.

Shakira dando su gran presentación /Créditos: Instagram

Todo eso ocurrió mientras se encontraba iniciando uno de sus más grandes éxitos lanzados en el 2001, titulado Suerte y a pesar de lo sucedido no defraudó para nada a sus fans y continuó brindando un concierto a la altura. Por otro lado algunas personas se quedaron algo preocupadas sobre sino se había lastimado y si todo estaba bien, hasta el momento la cantante no a salido a pronunciarse por lo que se espera que haya sido un accidente menor y no causara algún tipo de daño.

Además, otro se los momentos recordados durante el show, fue cuando la colombiana interpretó te quiero a morir, la cual es fuertemente aclamada y que no presentaba desde hace ya un tiempo, la canción inició con la letra en español, sin embargo, conforme fue avanzando con la letra, la empezó a cantar en francés, tal acto conmovió los corazones de todas las personas que se encontraban presente, dejando ver que sin duda su carisma, talento e inteligencia resaltan de una manera sombrosa.

