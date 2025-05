Yolanda Andrade sorprende a todos con su regreso a redes al lado de Pepillo Origel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora del programa Montse&Joe continúa enfrentando fuertes problemas de salud, pues Yolanda Andrade, como te hemos informado en TRIBUNA, sigue luchando contra su diagnóstico de aneurisma cerebral, una enfermedad que, según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, puede causar visión doble, vértigos o intensos dolores de cabeza.

De hecho, hace unos días, el exboxeador mexicano Julio César Chávez, un amigo muy cercano de la artista, confesó que recientemente la había visto y destacó la fortaleza con la que enfrenta este difícil reto de vida. Además, el campeón mencionó que ella estaba muy bien en su casa, mientras “todos afuera la hacían muerta”, esto en referencia a los rumores que circularon sobre la supuesta muerte de la actriz mexicana.

Ahora, Yolanda Andrade volvió a aparecer, pero lo hizo a través de las redes sociales del periodista de espectáculos Juan José Origel Padilla, conocido como Pepillo Origel. En un video publicado en TikTok, se ve a la mujer de 53 años bastante tranquila compartiendo espacio con el presentador de televisión. A su vez, Origel dedicó algunas palabras a todos los usuarios que pudieron ver el video.

Yolanda Andrade con Pepillo Origel

“Pues aquí estoy con mi querida Yolanda. ¿Qué te puedo decir? Todo el mundo hemos pedido por ti. Me da mucho gusto verte como siempre, pedirle mucho a Dios por ti y el cariño que te ha demostrado todo el mundo”, mencionó el extitular de La Oreja. Por su parte, la originaria de Culiacán respondió al periodista: “Me siento muy agradecida con toda la gente que se ha manifestado y que ha estado en sus oraciones, créanme que esa energía la he recibido y me siento mucho mejor”, aseveró.

Finalmente, los usuarios comenzaron a responder la publicación con mensajes de aliento dirigidos a Yolanda Andrade, quien, a pesar de que llevaba un parche en el ojo, hablaba con mayor fluidez que en otras ocasiones. Es importante mencionar que el aneurisma cerebral puede llegar a afectar el habla, ya que en ciertos casos ejerce presión sobre áreas del cerebro que controlan el lenguaje.

