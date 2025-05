Bárbara de Regil lamenta que Memo del Bosque muriera antes de que ella revelara que la acosó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algunos años, Bárbara de Regil ya había insinuado que Memo del Bosque (qepd) la acosó cuando recién comenzaba su carrera. Sin embargo, recientemente la famosa actriz confesó abiertamente esta situación durante su participación en el programa Secretos de Parejas, donde aprovechó para contar que el fallecido productor presuntamente intentó besarla sin su consentimiento en su oficina.

Sin embargo, la confesión de Bárbara salió a la luz a solo unas semanas de la muerte del extrabajador de Televisa, por lo que muchos consideran irrespetuosa su acusación. Aunque algunos otros respaldan y resaltan la relevancia de abordar el tema del acoso en el medio artístico. En ese sentido, la protagonista de Rosario Tijeras ha salido platicar porqué decidió contar abiertamente esta situación hasta ahora.

Jamás me atrevería nunca en mi vida y en mis más de 10 años de carrera a difamar a nadie. Esta es la única experiencia así que viví en mi carrera y la verdad que no busco nada más que cerrar un ciclo con respeto y con verdad", declaró en entrevista para De Primera Mano.

Además, añadió: "Durante muchos años guardé silencio por miedo, por confusión o porque no estaba lista. La verdad que viví una situación muy incómoda con este productor que me hizo sentir acosada en su momento". Bárbara afirmó que ella no tiene ninguna necesidad de hacer declaraciones con el fin de crear polémica: "No hablo de esto para señalar, ni para causar escándalo, porque no, o sea, afortunadamente tengo trabajo y estoy muy bien en este momento de mi vida", contó.

Bárbara de Regil habría sido acosada por Memo del Bosque en Telehit

De la misma manera, Bárbara expuso que hubo una ocasión en que estuvo a punto de enfrentar a Memo, pero, por respeto a su esposa Vica Andrade, decidió no hacerlo. "Lo vi en la boda de Alexis Ayala (2023) y le dije a Fer: ‘Mira, ahí está Memo del Bosque’. Y Fer me dijo: ‘Vamos’. Y yo le dije: ‘¿Se acordará de mí, ¿sabrá que sí la hice?’. Porque claro que cuando le rechacé el beso nunca me volvieron a hablar para el trabajo que me iban a hablar. Y me dijo, ‘Vamos, y dile: ¿Te acuerdas de mí?’. Y le dije: ‘No, ni loca está con su mujer, yo no quiero un problema. No, no, no hay manera’".

Fer me contestó algo que me hizo pensar mucho y me dijo: ‘¿Por qué lo cuidas?’. Y le dije: ‘No lo estoy cuidando a él. Estoy como que, ¡ay!, no quiero, como que no, ni al caso. Y la gente ¿qué va a decir?, y qué flojera'", detalló.

No obstante, la famosa aclaró que, con el paso de los meses, su perspectiva cambió completamente, por lo que decidió contar su historia. Sin embargo, no contemplaba que Memo fallecería en abril pasado: "Hace poco dije: ‘Why not? (¿por qué no?)’. Quiero que escuche que sí lo dije. Este programa se filmó el año pasado. En noviembre. Yo no sabía que se nos iba a ir al cielo, y eso es algo que siento muchísimo, y que me pesó también".

De forma sincera, De Regil señaló que lamentaba que Memo muriera antes de que ella revelara que era un acosador: "Dije 'Ay, me hubiera gustado que vea que no me dio miedo y que lo dije’. Pero, pues, ya no sé, no se logró y cuando se fue al cielo dije: ‘Chin’. Chin por su familia, Chin porque claro que es terrible que se haya ido por una enfermedad así. Claro. Y Chin también porque no lo vio. No vio que tomé valor y que lo dije", manifestó.

Fuente: Tribuna