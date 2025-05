"Es un dolor insoportable": Fabián Lavalle sufre terrible accidente y rompe el silencio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador mexicano, Fabián Lavalle, desgraciadamente tuvo que ser hospitalizado de urgencia, después de sufrir terrible accidente fuera de su hogar, siendo transmitido el momento en el que lo subían a la ambulancia. Ahora, tras la preocupación de miles, el denominado 'Fabiruchis', ha decidido romper el silencio y hablar de sus lesiones, señalando que siente "un dolor insoportable".

Fue la presentadora María Luisa Valdés Doria, mayormente conocida como 'la Magüicha', quien mostró las imágenes en el que Fabián estaba siendo instalado en la ambulancia para irse al hospital, confesando que se había caído en su hogar y ahora esperaban que despertara para que les diera informes: "Al parecer, se cayó Fabián Lavalle, por eso no lo podrá ver varias semanas en El chismorreo’. Esperemos tu pronta recuperación. Más adelante va a dar su noticia, dejen que se despierte. Para que escuchen qué fue lo que le pasó. Te mando un abrazo".

Afortunadamente, este jueves 22 de mayo, Fabián se contacto con su programa, El Chismorreo, para compartir que afortunadamente está bien, y lo que le pasó, es que se tropezó con una piedra en el camino que no vio, y que llamó al hospital porque al querer moverse sintió demasiado dolor: "Les comento que ayer estaba llegando a la casa de ustedes alrededor de las cinco y media, guardé mi coche como siempre, y al salir del edificio me tropiezo con una piedra que estaba en una especie de desvío. No podía dar el paso porque era un dolor insoportable".

Tras esto, confesó que no tiene fracturado nada por fortuna, pero que sí presenta una "gran fisura en el fémur", lo que le genera mucho dolor y que deba pasar varios días en reposo, y por lo tanto fuera de la emisión anteriormente mencionada, destacando que está feliz de estar sano: "Yo pensé que tenía dos fracturas mínimo, pero afortunadamente no tengo fractura ni de cadera. Tengo que tener un absoluto reposo… el dolor es terrible, no se lo deseo a nadie".

Yo quedé paradito como soldadito esperando la ambulancia, que tardó como 45 minutos en llegar. Aproveché para hacer llamadas, pero cuando me subieron a la camilla y con el trotar de las calles… ese trayecto fue terrorífico

Fuente: Tribuna del Yaqui