Flor Rubio destroza a Adrián Marcelo por llamarla "estú... tipeja"; lo tacha de "violento"

Ciudad de México.- La reconocida presentadora mexicana, Flor Rubio, acaba de emplear su canal de YouTube para destrozar a Adrián Marcelo, con su tan contundente respuesta, después de que se burlara de su quiebre emocional en Venga la Alegría, y la llamara "estú... tipeja". En su mensaje, Rubio recalcó que era un "violentador se mujeres" y no le sorprendía su actitud al mostrar un poco de "humanidad" y desbordar sus emociones.

Adrián a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, compartió el momento en el que Adrián se burla de que Flor reclamaba entre lágrimas a sus compañero en el Sin Palabras, afirmando que tenía la inteligencia emocional de una palma y que ponerle atención era dañarla: "Este tipo de estú... me estuvo juzgando. Inaudito. La inteligencia emocional de una palmera y se sienten con el derecho de señalar. Hay personas a las que ponerles atención es hacerles daño, esta tipeja, un claro ejemplo".

Ante esto, en su canal de Dulce y Picosito, Flor lanzó un mensaje claro y conciso, en el que externa que desde el momento en que los ve y comenta la situación le pone atención y demuestra que le interesa lo que hace, tachándolo de ser incongruente, agregando que no le sorprende que muestre el mismo comportamiento agresivo que en La Casa de los Famosos México: "Segundo, no me extraña que con su historial de violentador de mujeres y compañeros en un ámbito de trabajo como pasó en La casa de los famosos, no me extraña que este tipo de violentadores envalentonados me diga 'estú...' o me diga 'tipeja'".

De la misma manera, la presentadora de TV Azteca, declaró que lo que sale de la mente del presentador regiomontano es de personas que "no solo no tienen inteligencia emocional, no tienen ningún tipo de inteligencia", agregando que el demuestra que no sabe distinguir entre sensibilidad y debilidad, pero que es típico de personas que solo sobresalen burlándose de los demás: "Yo no necesito burlarme de nadie para destacar en la vida como lo hace él. Y si mostrarle mis emociones lo perturba, pues le deseo mucha suerte a él para que siga luchando con algo que es muy básico para todos que es ser una buena persona".

Pero eso no fue todo, pues Rubio cerró su mensaje, afirmando que ella solo se ríe de ver las cosas que escribe, sabiendo que Adrián también lidia con cosas muy fuertes, por lo que ella solo se mantendrá en sostener todo lo que ha dicho sobre él tras su paso por Televisa: "Por su actitud profundamente violenta en contra de sus compañeros en el reality, actitud que finalmente lo dejó fuera y muy lejos de alcanzar sus sueños, que era estar conduciendo un programa en la televisión. Y al decirme ‘tipeja estúpida’, solo hablas de lo que tienes aquí adentro".

Fuente: Tribuna del Yaqui