Galilea Montijo 'libra' sanción por fraude en Televisa: Confirma se une a 'LCDLF México'

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Galilea Montijo, acaba de sorprender a todo México, al confirmar que se une por tercera ocasión consecutiva al panel de presentadores de La Casa de los Famosos México, tras especulaciones de despido. Por varios meses, se dijo que Televisa la sancionaría, al haber sido implicada en el caso de fraude en reality show de la empresa.

Justo después de que acaba ¿Quién es la Máscara? y quedara en primer segundo lugar Montijo como Cacahuate Enchilado, se comenzó el rumor de que Anahí había cometido fraude pues su relacionista pública consiguió la lista de personalidades y ya sabía a quienes adivinar, por lo que incluso se 'embarró' a Montijo, ya que ella también estaba con Danna Vázquez, señalando que ella pudo facilitar esta lista de celebridades.

En su momento, la presentadora de Netas Divinas negó su participación y con Edén Dorantes, declaró que ella deja que le investiguen lo que quieran: "Lo único que sé es que alguien aventó la piedra y escondió la mano. Es lo único que te puedo decir. Yo me hago a un ladito para que las investigaciones lleguen a donde tengan que llegar, que se aclare lo más pronto posible". Pese a que nunca se le pudo ligar, extraoficialmente se dijo que la castigarían y no dejarían que fuera la presentadora del La Casa de los Famosos México en su tercera temporada.

Ahora, a meses de esta situación tan polémica, no solamente se ha confirmado que la actriz de Mujeres Asesinas no fue sancionada, sino que sí será la conductora por tercera ocasión consecutiva. Durante los promocionales, Montijo se dijo feliz y lista para sorprender al público: "Estoy emocionada, nerviosa, porque obviamente cada que comienza un proyecto me da muchísimo nervio, pero también mucha emoción. Este es un proyecto más que probado con el público, que estamos esperando, que me encanta que lo dejen descansar y que todos estamos esperando la nueva temporada".

Al hablar sobre el proyecto, Galilea dejó en claro que ella es feliz de seguir en este tipo de proyectos, pues realmente aprende mucho, declarando que habrá muchas sorpresas que nadie espera, en cuestión de famosos y de dinámicas, agregando que al final, ella siempre se queda con lo bueno de todo: "Me quedo con dos cosas buenas de este tipo de proyectos: dan mucho de qué hablar en redes sociales y saber que la sociedad nos hemos unido para decidir qué es lo que queremos ver y qué no es lo que queremos ver".

Yo soy muy atrevida y me gusta mucho el rollo de la moda; sorprende que digan: 'cómo se puso esto esta vieja', bueno de eso se trata la moda, se trata de que también en casa comenten me gustó el maquillaje, el peinado... venimos con cosas padres en cuestión de vestuario", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui