"Han sido meses crueles": Ángela Aguilar se confiesa sobre su relación con Christian Nodal

Ciudad de México.- La reconocida cantante de regional mexicano, Ángela Aguilar, acaba de brindar una entrevista en la que afirmar que "han sido meses crueles" los que ha atravesado como la esposa de Christian Nodal, pero no porque él sea un mal hombre, sino por todo el hate que enfrentan desde que anunciaron su romance. La joven confiesa la verdad de su relación, y aclara como es el sonorense como marido.

Ha pasado casi un año desde que los intérpretes de Dime Cómo Quieres, se casaron y el público aún no los perdona, y aunque los ataques no son tan intensos ni seguido, los primeros meses de su unión fueron severamente criticados, afirmándose que Ángela se metió en la relación entre Cazzu y el sonorense, tachándola de rompe hogares, ya que ambos tenían una hija de solo unos meses de nacida.

Ahora, tras estos 11 meses juntos y haber enfrentado un infierno mediático, Ángela brindó una entrevista con Mariano Osorio, al cual acaba de confesarle que está enamorada y considera que el creador de Adiós Amor es un "mega hombre", que ama y admira muchísimo: "Me da mucha fuerza porque la verdad han sido meses muy bonitos y llenos de bendición, pero han sido muy crueles, siento que yo no podría estar sonriendo en este momento si no tuviera a un hombre tan bueno a mi lado".

Tras esto la intérprete de Gotitas Saladas, declaró que el motivo por el que ella y su esposo siempre están como "muéganos", es a causa de que por sus carreras, ambos tienen mucho trabajo siempre, y cuando tienen la oportunidad, prefieren viajar juntos y pasar el mayor tiempo porque sino, no se verían jamás: "Me aventé años de 90 shows al año y mi esposo el año pasado hizo 110, entonces si yo no estoy en sus shows, no lo veo. Tratamos de estar cuando podemos, él me acompaña a mis cosas, yo lo acompaño a las suyas; estamos muy unidos".

De la misma manera, aseguró que su padre, Pepe Aguilar y su madre, Aneliz Álvarez, son sus mayores ejemplos para crear una familia y un hogar pese a la vida ajetreada de un artista. Finalmente, sobre el tema El Equivocado, señaló que sí lo hizo para Nodal, y que lo hizo con mucho amor y respeto, recalcando que todo su disco es en base a sus emociones: "Él presumía: 'Esta canción me la hizo mi esposa', llegaba con mi mamá y le decía: 'Suegrita, ya viste la canción que me hizo mi esposa'; era la plática y duró yo creo como dos semanas".

Fuente: Tribuna del Yaqui