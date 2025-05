Luto en Televisa: Muere actriz y estremece su causa de muerte; filtran última su voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La señora Yolanda Clavel, hermana de la querida actriz de origen oaxaqueño, Aurora Clavel, a días de haber confirmado la lamentable muerte de la histrionista, brindó una entrevista para Ventaneando, en la que estremeció con su causa de muerte, pues parece casi irreal y de película, además de filtrar que sí dejó por escrito su última voluntad, que ha generado mucho interés.

La mañana del pasado lunes 19 de mayo del 2025, en el programa Hoy lamentaron la profunda muerte de la reconocida actriz, que además de brillar en melodramas como Los Ricos También Lloran, también formó parte del Cine de Oro en Hollywood. En ese momento, solamente enviaron las condolencias a los familiares y no revelaron los motivos por los que a los 88 años de edad, perdió la vida, hasta ahora.

Yolanda para TV Azteca, durante el funeral de su hermana, aseguró que pese a que jamás fumó, falleció a causa de que el humo de cigarro, dejó muy dañados sus pulmones, y que tenía varios días hospitalizada, luchando por su vida, pero que no hubo mucho que hacer: "Ella falleció en el hospital. Se le afectaron sus pulmones porque se convirtió en su vida cotidiana de fumadora pasiva. Todas sus radiografías salieron negras, porque sus pulmones salieron afectados".

Siento que hay un testamento por ahí. No lo puedo decir o algo. Llegará en su momento. Tenía su notario de cabecera. Todo está correcto. Era honesta, quería el bien para todos

A partir del minuto 30.

Fuente: Tribuna del Yaqui