Padre de Octavio Ocaña filtra oscura verdad de su familia tras acusaciones de maltrato

Ciudad de México.- El señor Octavio Pérez, reconocido por ser el padre del actor Octavio Ocaña, recientemente ha salido a defenderse de los ataques en su contra por parte de su aún esposa, Ana Lucía Ocaña, la cual lo acusó de maltrato domestico a lo largo de su relación y de serle infiel, por lo cual el señor ha decidido dar una entrevista para filtrar oscura verdad de su familia, que se remonta a antes de la muerte del actor de Vecinos.

A casi tres años del terrible asesinato del actor de Televisa, la madre del histrión denunció mediante Sale el Sol que se estaba separando del señor Octavio Pérez, después de más de 30 años casados, porque supuestamente le fue infiel con una antigua empleada domestica, y además la habría maltratado de forma física y psicológica, sin embargo, aseguró que hace esto público, porque el señor Pérez no querría darle la pensión que le corresponde, y que solo le pedía eso, ya que como nunca la dejó trabajar ahora enfrenta problemas económicos.

Ahora, después de todos los señalamientos en su contra, Octavio padre, acaba de brindar una entrevista para Gustavo Adolfo Infante, en el que aseguró que tanto Ana Lucía, como su hija Bertha Ocaña, están mintiendo y lo difaman, negando de manera contundente lo que dicen de él: "Lo voy a negar (las acusaciones en mi contra). Así no son las cosas como ella las está diciendo. No hubo violencia, todo lo está inventando. No sé por qué. Es mentira (que le fui infiel). Nuestro matrimonio ya estaba tronado desde antes que mataran a mi hijo".

Inesperadamente, el padre del actor que personificó a 'Benito Rivers', confesó que la oscura verdad de todo, es que después de arrepentirse de dejarlo e irse a vivir con las gemelas antes de la muerte de su hijo, su aún esposa trata de recuperarlo, y como se negó a retomar su matrimonio, ahora busca vengarse: "No tengo nada que hablar sobre la señora. Es la mamá de mis hijos. No voy a caer en su juego. Lo que quiere es recuperarme, pero eso no lo va a lograr nunca y menos con lo que está diciendo. Nunca le toqué una mano. Eso es mentira".

Finalmente, asegura que él fue que pasó el infierno a su lado, porque le escondía sus cosas, lo mandaba a dormir fuera cuando se enojaba y demás, pero que aún así, él no se niega a darle la pensión que le corresponde como su exesposa, afirmando que le ha dejado todo fácil y que lo seguirá haciendo, si ya dejan de hablar de él: "Dice puras mentiras, eso es lo que me da coraje, pero no tengo por qué negarme a darle lo que le corresponde. A la señora le di su carro. Todo lo pago yo. Ella no trabaja. Ellas cobran las regalías de Octavio. Pude haberlo peleado, pero yo solo quiero que se callen".

Fuente: Tribuna del Yaqui