¿Revela al asesino? Erika, testigo de la muerte de Valeria Márquez, hace fuerte confesión

Ciudad de México.- A poco más de una semana del cruel asesinato de Valeria Márquez, la influencer que ultimaron a balazos en Zapopan, la licenciada en derecho, Jazmín Escamilla, acaba de brindar un comunicado autorizado por su clienta, Erika, la única testigo del feminicidio, y también principal sospechosa, para hacer muchas aclaraciones de toda la información que circula, haciendo una fuerte confesión de la situación de la exempleada de la víctima mortal, ¿acaso revela quién la asesinó?

El pasado 13 de mayo del 2025, mientras que Valeria se encontraba en su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, haciendo su 'live' en su cuenta de TikTok, desgraciadamente fue engañada por un hombre que se dijo repartidor y llevarle un costoso regalo, para que permitiera que se acerca lo suficiente para ultimarla a balazos, uno en su abdomen y dos en su cabeza. Esto fue visto por miles de los seguidores de la influencer que estaban conectados, quienes señalaron a Erika como culpable, a causa de que tras los balazos, ella apareció a cuadro desconectando el en vivo.

Mediante las redes sociales, como X, antes conocido como Twitter, o de Instagram, se le ha señalado severamente y se exige que sea encarcelada, junto a otra señalada en el caso, Vivian de la Torre, amiga que le pidió que se quedará más tiempo, pese a que Valeria ya quería irse. Ahora, en medio del linchamiento mediático, la licenciada Escamilla y Erika han decidido lanzar un comunicado contundente para pedir un alto, en el que se afirma que la implicada está devastada por ver el crimen y ahora enfrentar estos ataques públicos, afirmando que el haber estado no la hace culpable.

Tras esto, pidió de favor que dejen de difundir información sin los fundamentos o fuentes 100 por ciento confiables, ya que la falta de veracidad es desinformación que solo causa más confusión, lo que lleva al caos y consecuencias muy negativas para los familiares de las víctimas, su clienta y al colectivo, asegurando que Erika no es culpable de nada y si apagó la cámara fue para cuidar la privacidad de la joven y un poco de su dignidad.

“Tras los hechos, Erika fue la última persona visiblemente en cámara, evidentemente en cámara de shock, ella decidió poner fin a la transmisión con una única intención de evitar que la última imagen de su empleadora, que fue víctima de feminicidio, fuera difundida o viralizada. Ella no quería que Valeria fuese vista de esa forma", aseguró la abogada.

Finalmente, destacó que Erika era una víctima de la persecución mediática, pero que su reacción fue solo de responsabilidad para salvaguardar los derechos de la influencer, destacando que "estar presente en un acto delictivo no es igual a ser culpable", exigiendo que se deje de compartir más información del caso si no proviene de fuentes oficiales, y que se use más la compasión para manejar el tema tan delicado: "Dejen de generar más violencia. Culpar a una mujer inocente solo por haber estado cerca del horror no es justicia".

Leí que se afirmaba que Erika acudió a realizar un retrato hablado. Esa información evidentemente es falsa. Rogamos no compartir ni reproducir datos inexactos que claramente únicamente contribuyen a la desinformación y al daño", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui