Shock en TV Azteca: Confirman robo en casa de Daniel Bisogno; él estaba grave en el hospital

Ciudad de México.- Desde hace meses se venía manejando información sobre que el famoso conductor Daniel Bisogno fue víctima de un robo mientras se encontraba hospitalizado en 2024, luchando por recuperarse de las complicaciones que le trajo el trasplante de hígado al que se sometió en septiembre. Aunque hasta ahora todo era solo un rumor, recientemente su hermana Ivette Bisogno confirmó la información.

En una entrevista con medios como el programa Sale el Sol, la hermana del presentador habló al respecto y también negó los rumores con respecto a que este habría fallecido en bancarrota, pues como se sabe, hace algunos días Alex Gou aseguró que Daniel tuvo dificultades económicas por los gastos que se generaron durante su hospitalización e incluso, él se sumó a apoyarlo financieramente.

Daniel Bisogno "No dejó nada": Filtran la 'miserable' herencia que recibiría la hija de Daniel Bisogno

En ese sentido, Ivette desmintió al productor y dijo: "No, porque él tenía un seguro muy grande de gastos médicos mayores y así fue hasta el último momento, pagaron hasta el último (peso)". Asimismo, la hermana de 'El Muñeco' explicó que los restos del querido conductor ya se encuentran con su familia.

Sí, ya las cenizas las recuperamos, estaban en casa de Daniel. Cris nos hizo el favor de llevarlas a su casa, a sacarlas. Efectivamente no las teníamos nosotros. Y yo fui a su casa a ver a la, bueno, fuimos en familia a ver a Michaela y recogimos las cenizas ", detalló.

No obstante, la hermana del que fuera titular de Ventaneando explicó que el proceso legal por la herencia de Daniel continúa, ya que ella y su hermano Alex Bisogno esperan que su padre siga recibiendo un apoyo económico por parte del famoso tras su muerte. "Sí, sí, papá continúa. O sea, sí, somos tres hijos, pero los tres ayudamos de diferente forma. Pues eso lo va a decidir el juez, la verdad, para que te digo mal".

O sea, mi sobrinita es menor de edad, entonces me imagino que el juez dirá quién va a ser el albacea. O sea, eso lo decide un juez, no lo que yo quiera, o lo que Ale quiera, o lo que Cristina quiera. Sí, porque Daniel me dejó como beneficiaria de un seguro", agregó.