"Te vendes como víctima": Conductor de Telemundo destroza a Aleska y exhibe fuerte traición

Ciudad de México.- El reconocido presentador, Carlos Aydan, acaba de hacer arder los foros de Telemundo, pues harto de los ataques en su contra, acaba de romper el silencio y destrozó sin piedad a quien fue su amiga, y que tanto tiempo defendió, la empresaria venezolana, Aleska Genesis, afirmando que simplemente se vende "como víctima" cuando no lo es, exhibiendo una fuerte traición de su propia familia.

Si se pide una lista de las personas que más escándalos y hate a generado en La Casa de los Famosos All Stars, se vería en primer lugar el nombre de Aleska, pues entre su encarcelamiento en los foros de Telemundo, y la historia de amor que quiere contar con Luca Onestini, que nadie se cree. Y aunque los presentadores de dicha empresa televisiva, buscan no hablar de ninguno de sus talentos, incluso de Aleska, ahora, Carlos ha estallado y no se guardó nada.

Aydan siempre fue amigo de la venezolana y su exnovio, Clovis Nienow, pero hace un par de semanas que la empresaria lo ha atacado y tachado de mal amigo, por lo que en la emisión de En Casa Con Telemundo, decidió defenderse, dejando en claro que no la odia, sino que no coincide con lo que dice y hace: "Siempre dice que no se acuerda de nada y ayer dijo que no entendía mi odio. Odio es desearle mal a alguien, y yo a ti siempre te he deseado lo mejor. En lugar de odio siendo sincero, lo que siento es pena. El que no coincida con la forma en que tú te manejas no es sinónimo de odio".

Carlos señaló que él es muy tranquilo, pero ya había llegado a su límite, afirmando que Aleska lo mandó a atacar mediante su cuenta de Telegram y lo acusa de burlarse de su arresto y ser de las personas que lo perjudicó, por lo que ha decidido exponer su apoyo: "Mandaste a la gente a atacarme en tu grupito de telegram cuando saliste de la cárcel; sin conocer que en este estudio fui el único que defendió tu inocencia a cabalidad. Las veces que me pedías entrevista para limpiar tu imagen por brujería, siempre te apoyé".

Pero lo más fuerte de todo, es que señaló que su hermana, Michelle Roxana Castellanas, no era una buena mujer y que la estaba perjudicando más que apoyando, pese a ser su sangre, destacando que tiene pruebas de como ella sigue hablando con Francisco Javier Borjez, el hombre que tanto la hirió: "No te dejes llevar más por tu hermana Michelle, la que se vende con un papel de cristianismo y gracias a ella fuiste no una, dos veces a la cárcel. Ella aún habla con Javier, el hombre que según tú te hizo daño. Tengo los mensajes en mi teléfono, lo puedo corroborar".

Finalmente, declaró que él siempre fue de los que pidió a sus jefes que la invitaran a conducir, que recordara que siempre la apoyó en cada uno de sus escándalos y le dio espacio para hablar de su verdad, como lo dicho de su arresto, el tema de Christian Estrada, de Clovis y todo en su vida, pero ahora ya se desligaba de eso y solo le desea que se aleje de los escándalos: "Espero que la próxima vez que hablemos de ti no sea para contar un chisme de que estás presa, sino para un paso exitoso en tu carrera. No voy a decir nada más de ti porque te vendes como víctima y no lo eres".

