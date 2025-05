Ana María Alvarado estalla contra Alex Kaffie y advierte posible demanda en su contra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ana María Alvarado manifiesta estar ya cansada de las supuestas calumnias del famoso periodista de espectáculos, Javier Parra Cortés, mejor conocido como Álex Kaffie. Todo parece indicar que ahora el conductor se metió en una nueva polémica con Alvarado, pues la presentadora de televisión dejó entrever que posiblemente está pensando en demandar al originario de San Martín Texmelucan, Puebla.

De acuerdo con información de Infobae, el supuesto conflicto entre la periodista mexicana y Kaffie comenzó porque, según esto, la mujer de 56 años criticó a la progenitora del hombre que debutó en Grupo Radio Fórmula, pues como ha mencionado algunas veces, la persona más importante para el comentarista es su madre. Así que, para él, fue muy bajo que Ana María haya juzgado el aspecto físico de quien le dio la vida.

No obstante, ahora Álex Kaffie está envuelto en un nuevo problema, ya que publicó un video donde se refiere a ambas colaboradoras de Sale el Sol, pues tanto a Ana María Alvarado como a Joanna Vega-Biestro las llamó “Cule…” y hasta llegó al punto de modificar una fotografía para burlarse de las señoras. Por su parte, quien no se quedó callada fue la dueña del canal de YouTube El precio de la fama.

Video de Ana María Alvarado

“Ya que nos ponga cule… y que nos pelearon, eso tiene razón, pero que nos diga así, ¿qué necesidad tiene de ofender? Porque entonces, él no quiere que se metan con su madre porque es lo más sagrado, pero ¿con cuántas mamás no se ha metido él? ¿No le ha dicho a Lucía Méndez ‘momia’, y todo por lo que lo demandó? Y Lucía Méndez es mamá”, afirmó la empleada de TV Azteca, quien a su vez añadió que ella también es madre y no está dispuesta a tolerar los ataques.

Finalmente, aclaró que todo lo dicho por el reportero es mentira, que ella no conoce a la mamá de él y que para nada son lógicas esas declaraciones. Sumado a esto, exclamó que ya está cansada de que el profesional critique no solo su voz, también su aspecto físico. Ante todo, dejó en claro que todo tiene un límite y que ya tiene todas las pruebas necesarias, por lo que muchos piensan que está considerando demandar al exconductor de Hoy.

