Busca apoyo profesional; Sergio Mayer Mori habló sobre su experiencia en las adicciones

Ciudad de México.- Sergio Mayer Mori, el hijo de la actriz uruguayo-mexicana Barbara Mori y el actor mexicano Sergio Mayer, se sinceró en una entrevista sobre las dificultades a las que se ha enfrentado, sufriendo de ansiedad y al caer en adicciones. Debido a todo esto, confesó que llegó al punto de tener que recurrir al apoyo profesional en clínicas especializadas. El cantante mencionó la importancia de pedir auxilio cuando es necesario.

Al igual que también destacó que las personas en estas circunstancias deberían estar abiertas a las posibilidades para recuperar la estabilidad emocional que se pierde por estas complicaciones. Por otro lado, en su entrevista con el medio Venga la Alegría, hizo el comentario de que las personas que tienes alrededor cuando pasas por estas situaciones son, al igual que la familia, muy importantes para sobrellevar el difícil momento.

El hijo de Mayer reconoció que, si bien tuvo momentos donde no se sentía bien, siempre pidió ayuda, puesto que mencionó que siempre prefería sentirse bien. "... Entonces, nunca está mal pedir ayuda, al contrario, de hecho, si se sienten mal, vayan y pidan ayuda y yo creo que hay muchas personas a su alrededor que seguramente los van a ayudar”, agregó.

En un esfuerzo por alcanzar el equilibrio personal, es como Mayer Mori ha decidido involucrarse en distintas prácticas terapéuticas. “De hecho, de todo, hasta ceremonias de, ya sabes, espirituales. Pero sí, definitivamente ha sido un camino, que creo que hasta ahorita ha sido un poco corto. Yo quiero mucho más, a mí me encanta la vida”, manifestó.

De la misma manera, Sergio expresó que la exposición mediática derivada de su lucha por estar presente en la vida de su hija, a quien procreó siendo menor de edad, ha sido un proceso que lo ha llevado a experimentar algunas complicaciones. “Yo creo que eso es una de las cosas más importantes para salir de ese lugar, ¿no? Cómo juntarte con tu familia y con la gente correcta".

...Y también, pues, cambiar un poquito el mindset, que es lo más difícil, yo creo, porque estamos como constantemente en el hoyo, en una mentalidad de carencia. Me falta esto, no tengo esto, no, necesito esta otra cosa”, puntualizó.