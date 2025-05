¿Lo golpeó? Ángela Aguilar revela reacción de Pepe Aguilar al confirmar romance con Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Muchos rumores han apuntado a que Pepe Aguilar no soporta para nada a su yerno actual, Christian Nodal, y que habría tratado por todos los medios de separarlo, y ahora, tras meses de especulaciones, Ángela Aguilar brindó una reveladora entrevista con Ventaneando, en la cual confesó la verdadera reacción de su padre cuando finalmente confirmó romance con el originario de Sonora, ¿acaso sí lo golpeó?

La menor de los Aguilar se sinceró sobre su nueva vida como productora musical durante la promoción de su más reciente álbum titulado Nadie se va como llegó, que será lanzado en todas las plataformas digitales el 28 de mayo de 2025. Durante la entrevista que sostuvo con Pati Chapoy, la joven habló sobre lo que ha sido esta nueva faceta profesional, además de abordar un poco sobre su vida sentimental, a casi un año de haberse casado con Nodal, al cual se dice le compuso el sencillo El equivocado.

Primero que nada, la intérprete de Gotitas Saladas, dejó en claro que ella no le ha escrito nada al sonorense, y que el tema de El Equivocado es la autoría de un amigo llamado Omar Robles, y entre risas, afirmó que Christian cree que ella se la escribió a él, pero que no es así: "No, yo no le escribí. Es de un amigo muy cercano que se llama Omar Robles. Mi marido también pensó que yo se lo había escrito a él".

Ante la duda sobre si alguien directamente le mencionó que el creador de temas como Ya No Somos Ni Seremos, no era el hombre indicado para ella, sobre todo por la polémica que la ha perseguido en este sentido durante los últimos meses, la hija del intérprete de Por Mujeres Cómo Tú confesó: "Creo que todo el mundo me dijo que fuera, que fue el equivocado, excepto en mi familia no. Ellos sí estuvieron como muy concretos conmigo".

Pero al hablar de las composiciones, Ángela no dudó en subrayar que tuvo la oportunidad de colaborar de esta manera en el nuevo proyecto del joven sonorense, destacando que le encanta su nuevo disco y va a hacerle publicidad en cada oportunidad que tenga: "Me encanta. Sí. Justamente en este disco hay dos canciones que yo formé parte, también en el disco de mi esposo, que voy a hacerle publicidad gratis, que acaba de salir su nuevo disco".

Sin embargo, la integrante de la dinastía que comenzó con Antonio Aguilar, fue contundente al indicar que sus temas no los ha realizado con la intención de dañar a alguien en especial: "La verdad, yo creo que nuestra música, más allá de inspirarnos a nosotros, yo creo que son los momentos que vivimos. Yo no uso la música para mandar ningún mensaje ni para hacer ningún tipo de esas cosas. Yo le canto al desamor, inclusive cuando estoy enamorada. Yo siento que yo soy como un tipo de actriz y que cada canción es un papel".

Al respecto de su debut como productora, la intérprete de En Realidad manifestó sentirse orgullosa, y destacó su necesidad de realizar su música sin la ayuda de los hombres de su familia, incluyendo a Nodal: "Fue súper, súper, complicado. Le tengo un nuevo respeto infinito a mi papá. Yo siento que ahorita es la época de mi vida donde más le estoy siendo fiel a mis ideas. Me estoy tratando de honrar mucho para poder seguir, no sé, en unos 10 años sentirme todavía orgullosa de que, pues, mínimo seguir mi corazón".

Finalmente, la joven dejó muy en claro que el intérprete de Ni Contigo Ni Sin Ti, pese a que dicen que la controla en todo, la verdad es que siempre la ha apoyado en su proceso musical independiente y en su relación sentimental con el de Cazzu: "La verdad lo quise hacer muy sola y él me respetó muchísimo esa decisión y siento que, si yo no empiezo a hacer las cosas sola, pues siempre me voy a quedar necesitando de alguien, ¿no? Y si algo me ha enseñado mi abuela, mi mamá y mi familia. Es que, pues las mujeres somos solas".

Fuente: Tribuna del Yaqui