Martha Higareda anuncia terrible enfermedad que le impide ser madre; se somete a cirugía

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Martha Higareda, de 41 años, abrió su corazón en un mensaje que compartió con sus seguidores, donde habló del arduo proceso médico que enfrentó debido a que no podía concebir a pesar de ser fértil. Al lado de su esposo, Lewis Howes, Martha ha compartido que tenía unos miomas en su útero que le han imposibilitado el convertirse en madre, pese a desearlo.

La investigadora de ¿Quién es la Máscara?, contó que entró en el 70 por ciento, de las mujeres que producen miomas, los cuales "pueden causar sangrados intensos, dolores, y sí, incluso dificultar el embarazo". Además de afirmar que estaba tan centrada en la vida de los demás que su cuerpo sentía que ya tenía hijos, y por eso no podía procrear, porque esos miomas ya eran para su sistema como hijos.

hice sesiones de bio descodificación que me enseñaron que cada mioma que tenía representaba a un miembro de mi familia del cual yo me sentía responsable. Entonces el Dr. dijo, tu cuerpo no va a darte hijos porque siente que ya los tienes. Tienes que saber que cada miembro de tu familia tiene una vida y que los puedes ayudar pero no son tus hijos", aseguró Martha.