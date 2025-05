"Ni opino": Así reaccionó Ninel Conde al romance entre Irina Baeva y Giovanni Medina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica actriz, Ninel Conde, reapareció ante las cámaras del programa El Gordo y la Flaca por primera vez, desde que su exmarido Giovanni Medina confirmó de forma pública que inició una relación sentimental con la famosa estrella rusa Irina Baeva. En ese sentido, la llamada 'Bombón Asesino' confesó qué opinaba acerca de este romance, que ha dado tanto de qué hablar en el medio artístico.

Como se recordará, desde hace meses Giovanni y la exprometida de Gabriel Soto comenzaron a ser vistos juntos muy de seguido e incluso hasta viajaron al extranjero juntos, lo que dio pie a que se especulara que había algo más entre ellos. Finalmente, en días pasados el abogado mexicano dio la cara a la prensa y confirmó que efectivamente, estaba saliendo con Irina, situación que lo tenía muy contento.

Es por ello que ahora Ninel, mientras promocionaba su reality show en ViX, tuvo que hablar al respecto. Mientras el presentador Raúl de Molina la cuestionaba sobre el también político y su relación con Baeva, la cantante dijo: "Mira, yo de la perspectiva, desde mi punto de vista, yo no toco esos temas porque creo que no es algo que a mí me compete, yo respeto esas cuestiones".

Conde aseguró que más allá de opinar acerca de la vida privada de su exesposo, lo que ella prefiere es aplaudir la gran labor como padre que ha hecho: "Y lo que él tiene, pues que yo te puedo decir, es a lo más valioso en mi vida, que es Emmanuel, y que lo tiene a su cuidado, y que lo ha hecho muy bien, y que lo está haciendo un niño súper, súper, pues espectacular".

Ninel Conde ya limó las asperezas con Giovanni Medina

Dejando claro que no entraría en polémica por la vida amorosa de Medina, Ninel aprovechó el momento para alzar la voz por su hijo, quien, durante una entrevista que le intentaban hacer varios reporteros a su papá, resultó lastimado: "Esas cuestiones que le pasaron en el aeropuerto, coincidimos él como su padre, yo como mamá, que no estuvo nada bonito que pues que el niño estuvo en medio de todo eso. De eso sí te puedo hablar".

De la vida privada de su papá yo no me meto ni opino ni nada", expresó.

Y añadió: “Yo creo que es un tema que no es algo que yo me corresponda opinar porque ya no está dentro de mi presente él como pareja, pero sí como el padre de mi hijo”. Ante la sorpresa de Molina por la manera en que Ninel se refiere a su ex, debido a que durante años protagonizaron una intensa batalla por la custodia y cuidado de su vástago, Conde recalcó que eso es parte de su pasado.

Claro, todos cometemos errores en la vida y todos nos trenzamos, y en el momento, pues nos dejamos llevar por situaciones que el día de hoy uno entiende que, pues pudo haberse uno evitado, pero, pues, el pasado ya no se puede regresar, ¿no?", señaló.

Finalmente, la artista de 48 años confesó que sigue muy feliz y contenta con el empresario venezolano José Ángel González, con quien contrajo matrimonio en 2024. Cabe resaltar que en las últimas horas han surgido fuertes rumores de que la intérprete de 'Alma Rey' en Rebelde podría sumarse a la lista de participantes de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México.

