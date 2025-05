¿Pablo Lyle saldrá antes de la cárcel? Andrea Legarreta filtra la fecha e impacta a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 23 de mayo el nombre de Pablo Lyle apareció en todos los titulares de la prensa debido a que salió a la luz nueva información sobre el proceso legal que enfrenta en Estados Unidos desde 2019. Fue la conductora Andrea Legarreta quien hizo esta revelación a través de la reciente transmisión del programa Hoy.

El tema salió a flote después de que en una entrevista, el productor Juan Osorio confesara su interés en brindar una oportunidad laboral a Pablo cuando vuelva a México, después de haber sido condenado en 2022 por homicidio involuntario tras un incidente en Miami; su sentencia final, dictada en 2023, fue de cinco años de cárcel en una prisión de Florida y después de ello, se cree que Lyle podrá volver por fin a los foros de grabación.

Pablo y yo hicimos una muy bonita amistad cuando trabajamos juntos, después de mis adicciones. Entonces, yo estoy acostumbrado a que todos los seres humanos merecemos una segunda oportunidad y creo que Pablo va a retomar su carrera de una manera profesional", declaró Osorio.

Después de la entrevista, el reportero Ricardo Escobar comentó que Osorio le había mencionado que Pablo podría ser puesto en libertad antes del tiempo que la ley estadounidense estipuló, sin embargo, Andrea Legarreta, amiga de la familia del artista, lo descartó por completo:

Yo estoy segura que a Pablo le va a llover trabajo, porque además de buen actor, pues es un chavo que merece muchas oportunidades", expresó la conductora.

Andrea Legarreta reveló fecha en la que Pablo Lyle saldrá de la cárcel

Posteriormente, Legarreta puntualizó que hasta el momento no ha habido ninguna modificación en este sentido: "No, no es verdad. O sea, por lo pronto no, la fecha que tiene es diciembre o finales de año (2026), del año que entra. Esa es su fecha. Y esto es quitando los días que según el estado de Florida, va quitando por buen comportamiento. O sea, de acuerdo a la suma de los días, será finales de diciembre. Es importante también no especular", aclaró.

Asimismo, Andy añadió: "Hay gente muy cercana (que se ilusiona), incluso su mismo papá se emocionó muchísimo, entonces si no se tiene el dato exacto, no hay que especular".

Como se recordará, fue en febrero de 2023 cuando Pablo Lyle fue sentenciado a cinco años de prisión, ocho de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario tras ser hallado culpable de homicidio involuntario. El incidente que lo mandó a la cárcel ocurrió 2019 en Miami, cuando el actor golpeó a Juan Ricardo Hernández durante un altercado de tránsito, lo que ocasionó su fallecimiento días después.

Fuente: Tribuna