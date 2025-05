Poncho de Nigris impacta al revelar la identidad del presunto abusador de Sury Sadai

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días, en el show de Secretos de pareja, una de las participantes, que es Sury Sadai, confesó un terrible secreto que al parecer tiene guardado desde hace tiempo, pues dijo que fue víctima de abuso sexual por parte de un famoso actor. Aunque la joven no reveló exactamente el nombre del presunto responsable, ahora surgieron muchos rumores, ya que hay personas, entre ellas Poncho de Nigris, que tienen en mente en específico a una celebridad.

De acuerdo con el episodio del programa que transmiten cada jueves en el streaming Canela.TV, la protagonista de numerosos episodios de La Rosa de Guadalupe estuvo acompañada de su esposo, Bernardo Flores, quien es reconocido por participar en la telenovela Pasión de gavilanes 2. No obstante, mientras platicaban los integrantes, la mujer se animó a decir una verdad que jamás había sido dicha en público.

Sury tenía un platónico con su atacante, así que antes de que pasaran los lamentables acontecimientos, la fémina, producto de esa admiración, le solicitó al hombre una fotografía. Es así que este mismo tipo aprovechó para que, con base en engaños, meterla a su camerino y tocarla sin su consentimiento. Según la propia víctima, sin más la empezó a desnudar y después besar. Ella le decía constantemente que no, pero él no hacía caso.

Pablo Lyle fue sentenciado a cinco años de cárcel en Miami por homicidio involuntario

“Yo le pedí una foto, me dijo ‘claro’. Nos tomamos una foto, pasé con él. Solo se desnudó, me empezó a besar. Empezó a abusar de mi cuerpo. Yo le decía que no porque yo no quería eso. Yo solo quería una foto. Después de eso, salí a escondidas, como si yo hubiera hecho algo malo”, externó la mujer de 28 años. De igual forma, en ese preciso instante, la mexicana no quiso dar más detalles, ni siquiera mencionó la probable identidad de su atacante.

De acuerdo con información de TVNotas, en el segundo episodio, Poncho de Nigris aseguró que él conocía el nombre del abusador, pues el conductor afirmó que alguien le había dicho a él que fue Pablo Lyle. Sumado a esto, se le solicitó a Sadai que rectificara ese dato, pero ella, en su lugar, desmintió la aseveración. A pesar de todo, muchos usuarios de las redes siguen pensando que es Pablo, debido a que Sury Sadai antes le dijo a Julián Gil que su atacante estaba metido en problemas y la pasaba tan mal que se hallaba “pagando”.

Fuente: Tribuna