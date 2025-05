Productor finge secuestro y lo destrozan; actor de Televisa deja en shock con su apoyo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido productor de teatro, Omar Suárez, tras la polémica por haber despedido a Lis Vega, recientemente volvió al centro del escándalo, debido a que decidió fingir un secuestro en plena calle de la Ciudad de México, y a plena luz del día, por lo que lo destrozaron en redes, por jugar con algo tan serio. Tras esto, reconocido actor de Televisa salió en su defensa y apoya su recreación, logrando dejar en shock a todos.

Suárez es un reconocido productor que con Perfume de Gardenias se ha consolidado en los últimos años, pero ahora, ha decidido dar un salto diferente en su carrera, pues piensa dejar de lado el musical por un momento y ahora se enfoca en su nueva producción, denominada como Secuestro, en el cual actores representaran en escena este atroz crimen que ha afectado a millones de mexicanos en los últimos años.

Para promocionar dicha obra, al productor se le hizo una gran idea el que varios de sus trabajadores actuaran una privación de la libertad a una joven en el teatro. Pero, pese a que pensaba que podría ser una buena manera de llamar la atención, fue contraproducente, pues en redes sociales fue duramente criticado, entre personas del mismo gremio, y hasta la Policía se vio involucrada, pues vecinos hablaron de esto.

Ante esto, en una rueda de prensa, Omar fu cuestionado sobre esta situación, a lo que declaró que jamás quiso asustar a nadie, sino que solo fue una "representación teatral", una manera de promocionarse y que se sepa bien que abordaran en escena, además de destacar que en caso de tener problemas con las autoridades, ya tiene todo en orden: "Si alguien nos llama, tendríamos que dar la explicación necesaria. Estamos conscientes de lo que representa el compromiso como producción. Nos haremos cargo de solicitar disculpas a las personas que en algún momento se sintieron afectadas".

Suárez, fue firme al asegurar que solo desea concientizar sobre esta situación y espera que esto sea un ejemplo para hacer algo en contra de los verdaderos secuestros: "Esto no es lo queremos que siga sucediendo, de alzar la voz y llamar la atención como lo hicimos con ustedes". Por su parte, Julio Camejo afirmó que no deberían de molestarse, pues ellos solo hacen consciencia de esta problemática y hacen un llamado a no solo dejarlo pasar.

Finalmente, Arturo Carmona salió a dar la cara a la prensa para ofrecer una disculpa sincera, afirmando que sí se salió todo de control, pero que esto sí era para hacer un llamado a esta terrible problemática, destacando que se debe de hacer algo por la seguridad del país de nuestros seres queridos.

