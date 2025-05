¿Qué edad tenía? Ángela Aguilar niega haber tenido 13 años cuando Nodal se enamoró

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace una semana, el cantante sonorense Christian Nodal volvió a ponerse en el ojo del huracán, esto después de que confesara, durante una charla con el comediante Mike Salazar, la edad exacta que tenía Ángela Aguilar cuando él puso su atención en la joven. Para todos fue una gran sorpresa cuando el famoso reveló que la hija de Pepe Aguilar tan solo tenía 13 años.

No obstante, la sorpresa no terminó ahí, esto debido a que el originario de Caborca contaba con 18 años. Como te informamos en TRIBUNA, inclusive el ahora esposo de la nieta de Flor Silvestre llegó a contarle a Mike que se ponía hasta nervioso en la presencia de la intérprete de Qué agonía. Por su parte, el exnovio de Belinda detalló que tenía que disfrazar esa inclinación que sentía por el talento de la adolescente.

Sumado a esto, en aquellos días se desató una verdadera bomba en redes sociales, debido a que, para la gran mayoría de los internautas, la situación resulta algo turbia, esto a pesar de que la celebridad aseguró que toda la atracción en esa época solo se debía a lo musical. A su vez, otros opinaban que él debió esperar a que ella creciera y no dañar a otras mujeres en ese trancurso de tiempo.

Ángela Aguilar rompe el silencio

Este viernes 23 de mayo, Ángela Aguilar brindó una entrevista al programa Ventaneando, en la que dio su versión sobre los hechos, ya que para la hermana de Leonardo Aguilar, las cosas no fueron como el público lo interpretó, pues afirmó que ella tenía 14 años. Además, dejó en claro que esa historia no planean contarla en un corto plazo y remató al afirmar que Christian siempre la admiró.

“Esta historia es muy chistosa porque cada persona la cuenta diferente, según yo tenía 14 años y estaba en unos premios, pero no sé. Él dice más joven, mi papá más grande. Nada, no pasó nada, yo estaba trabajando. Eran mis primeros premios, estaba muy nerviosa, no me acuerdo de cómo lo conocí. No sé, esa historia es algo que en mucho tiempo la vamos a contar. Las cosas que son tan platicadas se deben mantener de esa forma. Siempre hubo admiración hacia él”, expresó.

