¿Se queda con herencia de Daniel Bisogno? Alex B gana batalla contra Cristina Riva Palacio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se acusara a Cristina Riva Palacio de cerrar toda comunicación y quitar todo el patrimonio de Daniel Bisogno a su familia, que esperaba obtener una parte para la manutención de su padre, Don Concho Bisogno, ahora, el presentador mexicano, Alex B, acaba de usar sus redes sociales para revelar que ganó batalla importante en contra de su excuñada, ¿acaso se queda con herencia de Daniel?

Pese a que se tenían esperanzas muy grandes de que Daniel pudiera superar las complicaciones de su trasplante de hígado, esto no pasó y perdió la vida el pasado 20 de febrero del 2025, sin embargo, lo que parecía ser una muerte que uniría a la familia, en realidad la separó, ya que el presentador de Ventaneando falleció sin un testamento, y su hermano menor busca quitarle parte de lo de la menor, Michaela Bisogno para su padre.

En medio de este pleito legal, en el que Cristina busca proteger el futuro de su hija con el actor de Lagunilla Mi Barrio, ya ha habido un avance, o al menos eso afirmó Alex, quien declaró que ganó la batalla más importante contra su excuñada, la incomunicación, pues al fin han podido hablar para buscar llegar a un acuerdo que los beneficie a ambos: "Hemos limado muchas asperezas, que hemos aclarado muchos puntos, que hemos llegado a muchos acuerdos, que claro, hay cosas en las que yo, pues a lo mejor no comulgo y también habrá otras en las que pues la exesposa de mi hermano tampoco comulgue".

Ante esto, el expresentador de Al Extremo, declaró que al fin pudo ver de nuevo a Michaela y que ha acordado una batalla legal justa y mediante abogados especializados, para no perjudicar ni a la menor ni a Don Cocho Bisogno, destacando que han logrado limar asperezas: "La verdad es que en este momento la relación pues es cordial, ya hay comunicación, ya pudimos ver a mi sobrina. Bueno, finalmente hemos hablado largo y tendido. Entonces, pues si me preguntan en este momento, las cosas van por buen rumbo, las aguas están calmadas".

Finalmente, Alex aseguró que tanto él como la exesposa del difunto presentador de TV Azteca, desean que ya no haya más especulaciones sobre la situación familiar, asegurando que todo está bien, que no se están tirando y todo ha vuelto a ser cordial y amable como en el pasado: "No seguirle dando vida a rumores, a comentarios, a chismes, las cosas están bien en este momento y ya no hay nada más que decir. Así que las declaraciones que puedan surgir en redes sociales no están actualizadas":

Fuente: Tribuna del Yaqui