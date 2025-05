Sergio Mayer arremete contra Omar Suárez por fingir secuestro para publicitar su obra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para Sergio Mayer, la idea de simular un secuestro del productor mexicano Omar Suárez es, por completo, una ocurrencia fuera de lugar. Como te informamos en TRIBUNA, el famoso buscaba dar a conocer su más reciente obra titulada Secuestro, una puesta en escena que supuestamente tenía como objetivo concientizar sobre este delito. Sin embargo, el problema surgió cuando Suárez decidió promocionar el proyecto con una recreación de un secuestro en plena vía pública.

La presentación de la obra de teatro Secuestro, producida por Omar Suárez, generó una fuerte polémica en la Ciudad de México tras la simulación. Al parecer, los vecinos de la comunidad pensaron que se trataba de un hecho real, ya que en redes sociales circulan algunos videos del momento. El incidente escaló a tal grado que algunas personas llamaron a la policía, creyendo que se trataba de una emergencia.

Por su parte, Omar declaró que estaban completamente preparados para asumir cualquier consecuencia legal, ya que eran conscientes de su actuar. Además, aseguró que las personas cercanas al teatro habían sido previamente informadas. A su vez, enfatizó que si alguien se sintió molesto, cada uno de los participantes en la elaboración de este acto procedería a ofrecer disculpas.

Omar Suárez podría tener repercusiones legales por promoción de la obra

En su charla con distintos medios de comunicación, Sergio Mayer, actor y político, expresó que espera que la justicia mexicana intervenga y aplique una sanción por esta situación. De igual forma, para el exesposo de Bárbara Mori, realizar este tipo de promociones es muy delicado, debido al alto número de crímenes en la actualidad, lo cual podría provocar que alguna persona reaccione de forma agresiva.

“Imagínense que en ese momento está pasando un secuestro real. Y están con esa payasada estúpida y tienen a la autoridad reaccionando en un tema como ese por hacer publicidad, me parece delicadísimo. Ahorita, como me lo están diciendo, me parece que fue una estupidez tremenda que lo hayan hecho así”. En este sentido, Mayer solicitó a las instancias correspondientes que actúen para poner un castigo ejemplar.

Fuente: Tribuna/ Agencia México